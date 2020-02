Grevesmühlen

Jede Menge los ist rund um den 8. März in der Region. In Grevesmühlen beginnt die Party bereits am 7. März. Die Diskothek K 2 im G-Haus lädt zur Frauentagsparty unter dem Motto „Es rappelt im Karton“ ein. DJ Jerome legt an diesem Abend auf, für Männer werden die Türen erst im Mitternacht geöffnet, für die Damen versprechen die Organisatoren einige Überraschungen. Einlass ab 21 Uhr.

Hausgemachte Musik aus Boltenhagen gibt es am Frauentagswochenende im Ostseebad. Die Band „Revoc“ spielt allerdings nicht wie angekündigt am 7. März im Regenbogen-Camp, sondern ist um einen Tag verschoben worden. „Die Band spielt am 8. März zur Frauentagsfeier“, sagt Regenbogen-Resortmanager Ralf Hoffmann. Das Konzert im Restaurant „Landhaus“ auf der Ferienanlage beginnt um 20 Uhr.

„Drachenfest“ und Party

Zum „Drachenfest“ lädt das Café Kaffebrenner im Bahnhof in Grevesmühlen alle Damen am Sonnabend, 7. März ein. Los geht es um 20 Uhr, für die richtige Musik sorgt DJ Maik Gutow, ein Stück nackte Haut sollen die Gäste auch zu sehen bekommen, dafür soll Model „Kenny“ zur Verfügung stehen. Tickets und weitere Infos im Café Kaffeebrenner bei Mario Wehr.

Die Einwohner der ehemaligen Gemeinden Papenhusen und Mallentin sind zur Frauentagsfeier in das Gemeindehaus nach Kirch Mummendorf eingeladen. Die Party steigt am 14. März ab 15 Uhr. Es gibt eine Kaffeetafel und eine Modenschau und die Möglichkeiten, kleine Präsente zu erwerben, Anmeldungen nehmen Petra Kowal (038824/2833) und Inge Kolz (038824/2901) entgegen.

Von Michael Prochnow