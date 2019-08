Wotenitz/Grevesmühlen/Dassow

Mit Gags und Feuerwerk endet die diesjährige Piratensaison am Sonnabend auf dem Open-Air-Gelände an der Schweriner Landstraße in Grevesmühlen. Das Rad wird dabei nicht neu erfunden, denn die Grundstory der Episode „Unter falscher Flagge“ bleibt auch in der Comedyvorstellung – der Dernière – gleich. So tauschen die Piraten am Sonnabend um 19.30 Uhr lediglich ihre Schiffe gegen Motorräder oder kämpfen das eine oder andere Mal mit Lichtschwertern statt Degen.

Die Interessengemeinschaft Wotenitz, Büttlingen und Questin e. V. lädt am Sonnabend ab 13 Uhr zum Dorf- und Erntefest nach Wotenitz. Höhepunkt ist der Festumzug. Danach startet ein buntes Programm auf dem Gelände der Betriebsgemeinschaft Wotenitz GbR. Ab 19 Uhr sorgt DJ QBaT für Tanzmusik im Festzelt.

In diesem Jahr werden beim Dassower Duathlon 180 Teilnehmer erwartet, im vergangenen Jahr waren es 150. Quelle: privat

Zwar dürfen sich keine Teilnehmer mehr aufs Rad schwingen, aber Zuschauer sind beim Duathlon in Dassow willkommen. Es ist der mittlerweile vierte, der am Sonnabend um 10.30 Uhr im Rosengarten, Ecke Grevesmühlener Straße/ Bahnhofstraße, startet. Der Dassow-Duathlon umfasst einen Wettkampf mit zwei Sportarten: Die Teilnehmer radeln auf dem Crossfahrrad 23 Kilometer und laufen sieben Kilometer. Die Siegerehrung ist gegen 13 Uhr.

In Boltenhagen wird am Sonnabend von 10 bis 22 Uhr das zweite Vereinsfest gefeiert. Zwölf Vereine und Gruppen, darunter die neun Sparten des SC Boltenhagen, laden auf die Sport- und Freizeitanlage. Es wird Vorführungen geben, Fahrgeschäfte sind für die kleinen Gäste gratis nutzbar und ab 19 Uhr erklingt Livemusik.

In Selmsdorf ist die freiwillige Feuerwehr Ausrichter einer Veranstaltung. Die Kameraden laden von 10.30 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben, sich schminken lassen oder mit ihren Eltern und Großeltern Feuerwehrfahrzeuge in Augenschein nehmen. Darüber hinaus lockt eine Verlosung, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt.

Bereits am Freitag ist das Literaturhaus in Klütz Treffpunkt für alle Leseratten. Der Förderverein bittet um 19.30 Uhr zu der Lesung „Prominente Begegnungen“ mit Angelika und Rüdiger Rätzke. Das Journalistenehepaar ist seit 40 Jahren nicht nur in Berlin und Hamburg unterwegs, sondern auch als Gastgeber des Ostseetalks in ihrer Wahlheimat Boltenhagen bekannt. Sie erzählen unverblümt und selbstironisch aus ihrem Redaktionsalltag in Ost und West.

Angelika und Rüdiger Rätzke lesen aus ihrem neuen Buch „Was wollen Sie eigentlich von mir?". Quelle: DIRK HOFFMANN

Von Jana Franke