Grevesmühlen/Selmsdorf/Boltenhagen

Das Seebrückenfest ist die größte Veranstaltung im Jahreskalender der Boltenhagener Kurverwaltung. Gefeiert wird es vier Tage lang. Nach Konzerten von Donnerstag bis Samstag ist ein Höhenfeuerwerk über der Ostsee der Höhepunkt des Festes, das erst am Sonntag mit Livemusik und einem Frühschoppen endet.

Die Saxofonistin Heidi Jantschik. Quelle: Saxx Music

Am Freitagabend, 2. August, wird Saxofonistin Heidi Jantschik das Konzertprogramm eröffnen. Los geht es um 19 Uhr. Die Musikerin war auch im vergangenen Jahr am Seebrückenfest beteiligt, als Andreas Kümmert Stargast der Party war. Nach ihr treten Urgesteine der Partymusik auf. „Hot Chocolate“ haben eine Menge Hits im Gepäck, unter anderem „You Sexy Thing“.

Die Band „Hot Chocolate“ ist am 2. August beim Seebrückenfest in Boltenhagen live zu erleben. Quelle: Agentur

Vor dem großen Höhenfeuerwerk am Sonnabend, das Pyrotechniker Ulrich Sager gegen 23 Uhr von der Seebrücke aus zündet, sorgt auf der Bühne im Kurpark die Partyband „Skyline“ für die passende Unterhaltung.

Die Partyband „Skyline“ tritt am 3. August ab 19 Uhr im Rahmen des Seebrückenfestes auf. Quelle: Agentur

Am Sonntag, 4. August, wird von 14 bis 18 Uhr ein Kinderfest im Kurpark gefeiert und die Band „Slowhand“ covert die bekanntesten Songs von Eric Clapton.

Tausende Besuchen sehen jedes Jahr vom Strand aus das Höhenfeuerwerk. Quelle: Helmut Strauss

Richtig krachen lässt es am Wochenende auch Selmsdorf. Von Freitag bis Sonntag wollen die Bürger ihr 23. Dorffest feiern. Los geht es am Freitag um 16 Uhr. Auf dem Festplatz werden sich mehrere Schausteller präsentieren. Nach der Kinderdisco mit Yvonne um 17 Uhr laden ab 20 Uhr die Band „Black Cap“ und DJ Geert Sager zur Party ein.

Um 14 Uhr startet der Festumzug durch das Dorf. Quelle: Dirk Hoffmann

Musikalisch geht es am Sonnabend weiter. Nach Musik aus der Konserve ab 11 Uhr gehört am 3. August um 12 Uhr der Gruppe „Sweet Voices“ die Bühne, ehe um 14 Uhr der große Festumzug startet. Begleitet wird er vom Lüdersdorfer Fanfarenzug. Zu den Highlights des Tages gehören außerdem eine Darbietung des Tanzstudios „fideles“ aus Gadebusch (16 Uhr), Musik mit „Drum the World“ (17 Uhr) sowie ein buntes Kinderprogramm (ab 14 Uhr) mit Hüpfburg und Ponyreiten. Neben dem Tanz mit der Showband „Impression“ und DJ Stefan Haschler (ab 20 Uhr) wird es gegen 22.30 Uhr noch ein Feuerwerk geben.

Den Abschluss des diesjährigen Dorffestes bilden am 4. August ein Gottesdienst im Park (10.30 Uhr), der Frühschoppen mit den Schweriner Blasmusikern (11 Uhr), Musik mit einem DJ (14 Uhr) und die Auslosung der Tombola (15.30 Uhr). Als Hauptpreis gibt es eine Reise für zwei Personen zu gewinnen.

Schauspieler des Piraten-Open-Air-Theaters in Grevesmühlen müssen am Sonnabend zweimal auf die Bühne – „Unter falscher Flagge“ läuft wie gewohnt um 19.30 Uhr und zusätzlich ein paar Stunden eher, um 14 Uhr. Die Nachmittagsvorstellung ist als Benefizveranstaltung geplant. Die Einnahmen kommen der Lidahilfe Grevesmühlen zugute.

Auch die Helden der Waldbrandbekämpfung von Lübtheen sollen in den Genuss dieser Sonderveranstaltung kommen. Alle beteiligten Verbände und Institutionen wurden vom Theater angeschrieben und erhalten für einen symbolischen Betrag von nur zwei Euro je Ticket ein großes Kartenkontingent. Die Ersparnis pro Ticket liegt bei 29 Euro und stellt somit eine große Wertschätzung der Arbeit bei der Waldbrandbekämpfung dar.

Jana Franke