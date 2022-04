Boltenhagen

Am Wochenende finden sportliche und kulturelle Highlights in der Umgebung von Boltenhagen statt. Wir geben drei Empfehlungen der Redaktion.

Yoga mit Kind

Wer fit und vital in das Wochenende starten möchte, kann Samstag zwischen 10 und 11 Uhr am Yoga-Kurs bei „einfachnuryoga“ in Klütz teilnehmen. Und das Beste: Die Kids können mitkommen. Der Yoga-Kurs von Susann Schramm ist für Eltern und Kinder geeignet. Bei Bedarf ist eine Abholung aus Boltenhagen möglich. Um Anmeldung unter der Nummer 0176 / 23 55 12 36 wird gebeten. Der Kurs kostet für einen Erwachsenen und ein Kind 20 Euro. Jedes weitere Kind kostet sechs Euro. Adresse: Im Thurow 18, 23948 Klütz.

Pilgerwanderung auf dem Mönch-Ernestus-Weg

Schon einmal auf den Spuren eines Mönchs gewandelt? Am 23. und 24. April ist das auf einer Pilgerwanderung von Ratzeburg nach Rehna auf dem Mönch-Ernestus-Weg möglich. Von Ratzeburg führt der Weg entlang des Ratzeburger Sees, durch das Kupfermühltal über Bäk und Mechow, dann entlang des Mechower Sees und der ehemaligen innerdeutsche Grenze bis nach Schlagsdorf. Hier ist ein Zwischenstopp an der Pfarrscheune geplant, bevor es durch das Biosphärenreservat Schaalsee weitergeht. Der Hofladen der Gläsernen Molkerei in Dechow ist der nächste Ort für eine Pause. Der Abstecher vom Mönch-Ernestus-Weg nach Groß Thurow führt in die Begegnungsstätte Thurow, die Einkehr und Schlafplätze bietet.

Am nächsten Tag wird die Wanderung entlang des Röggeliner Sees fortgesetzt, durch den Woitendorfer Wald, bis nach Demern, wo ein Zwischenstopp in der Kirche Demern geplant ist. Die letzte Etappe führt über Dorf Nesow nach Rehna. Der Abschluss der Pilgerwanderung ist im Kloster Rehna mit Orgelspiel, dem Rundgang durch den Klostergarten und mit Kaffee und Kuchen im Nonnengarten geplant.

Weitere Tipps und Infos für Urlauber gibt es hier auf unserer Seite zur Boltenhagener Sommerredaktion.

Startpunkt ist am 23. April um 10 Uhr vor dem Dom Ratzeburg (beim Löwendenkmal). Die Länge der Wanderung beträgt am ersten Tag ca. 19 Kilometer, am zweiten Tag ca. 16 Kilometer. Es fallen 50 Euro Kosten pro Teilnehmer an. Auf der Rückfahrt ist ein Bustransfer am 24. April von Rehna nach Ratzeburg möglich. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 038 872 / 52 765 und www.kloster-rehna.de

Nach Lübeck ins Theater

Im Lübecker Theater wird am 23. April die Neuinszenierung des Stücks „Madame Butterfly“ gezeigt. In Giacomo Puccinis Oper treffen die Kultur eines Amerikaners und die einer Geisha aufeinander. Anders als das Original nimmt die Lübecker Inszenierung ein überraschendes Ende. Die Dauer des Stücks ist ca. zwei Stunden und 30 Minuten (eine Pause). Es findet am Samstag, den 23. April, um 19.30 Uhr im Großen Haus statt. Adresse: Beckergrube 16, 23552 Lübeck.

Tickets an der Theaterkasse (Tel: 0451 / 399 600) oder online auf der Website des Theaters.

Von Lea-Marie Kenzler