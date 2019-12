Kalkhorst/Schönberg/Warnow/Klütz

Sie haben die Qual der Wahl: Mehrere Adventsmärkte locken am Wochenende Gäste. Der Verein KalkhorsterKinderkram lädt am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr in und vor die Kirche. Ein kulturelles Programm, gestaltet von Kita, Grundschule und der Gemeinde-Band, beginnt um 14.30 Uhr. In der Kirche gibt es Basarstände und ein Café. Die Feuerwehr wird draußen ein großes Feuer entzünden. Es gibt auch einen kleinen Wichtelgarten.

Auch in Schönberg wird am Sonnabend an und in der Kirche gefeiert. Geboten werden ein Handwerker- und Kunsthandwerkermarkt mit Keramik, handgenähten Taschen, Handarbeiten von Frauen aus der Kirchengemeinde, Vogelhäusern und mehr. Auf die kleinen Besucher warten ein Back- und Bastelzelt sowie Ponys. Um 14 Uhr lädt die Schönberger Bäckerei Schwabe zum Anschnitt eines Riesenstollens auf den Kirchplatz ein. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute – in diesem Jahr der Stadtjugendpflege Schönberg.

Hat Tradition: Bäckermeister Andreas Schwabe schneidet den Riesenstollen auf dem Weihnachtsmarkt in Schönberg in Stücke. Quelle: Jürgen Lenz

Traditionell einem guten Zweck dient auch der Warnower Adventsmarkt. Aus einer Idee ist er 2015 entstanden. Initiator und Veranstalter ist das Dorffestkomitee. Die Resonanz wird von Jahr zu Jahr größer. Startschuss ist am Sonnabend um 15 Uhr. Im gemütlichen Rahmen werden Glühwein, Mutzen und anderen Köstlichkeiten geboten. Neben einigen Ständen mit regionalen Produkten, Glühwein und allem, was zu einem Adventsmarkt gehört, wird das beheizte, alte Spritzenhaus einbezogen. Dort wartet der „Hexer“ alias Frank Musilinski von 16 bis 17 Uhr mit einer Zaubershow speziell für Kinder auf. Der Eintritt ist frei.

Neue textile Herbst- und Winterkreationen gibt es am Sonntag in Klütz zu sehen. Um 14.30 Uhr lädt die Alte Molkerei zu einer Modenschau ein, in der Karina Schröder vom Kleidermacher-Atelier in Lübeck Jacken und Mäntel präsentiert. Darüber hinaus zeigen im Spinnrad und in der Produzentengalerie von Catrin Freuschle etwa 60 Handwerker, Künstler und Designer aus der Region und anderen Teilen des Landes und der Republik ihre Arbeiten und Produkte. Auch da lohnt sich ein Blick, um noch das eine oder andere Geschenk zum Fest zu erwerben. All das gibt es in einem entspannten Umfeld, wo die Besucher an den Wochenenden im Miluh-Pavillon vor der Molkerei Glühwein, Kaffee oder Stollen serviert bekommen.

Persönlicher Tipp Stollen und Lebkuchen essen. Den Schein der dritten Kerze genießen. Adventsmärkte besuchen. Gegebenenfalls noch Geschenke besorgen. Sich von der betrieblichen Weihnachtsfeier erholen. All das können sie am Wochenende machen. Vor allem: ihr Glück genießen, wenn Sie gesund sind. Die Judo-Europameisterin, dreifache deutsche Meisterin und WM-Dritte Yvonne Wolski aus Gadebusch hat dieses Glück nicht. Die 41-Jährige erkrankte an Blutkrebs und benötigt eine Stammzellenspende. Deshalb möchte ich Ihnen einen Termin ans Herz legen: Die Judovereine Schönberg und Gadebusch organisieren am Sonntag von 10 bis 15 Uhr in der Gadebuscher Feuerwehr eine Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei ( DKMS). Schauen Sie doch vorbei!

Von Jana Franke