Grevesmühlen/Dassow/Schönberg

Der Brauch schreibt es seit vielen Jahren vor: Am Sonnabend wird zum 29. Mal der Martensmann in Schönberg erwartet. Um 12.45 Uhr begrüßt ihn Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn auf dem Kirchplatz. Zur Verkostung hat er auch wieder ein Fass Lübecker Rotspon dabei – und für die kleinen Gäste Süßigkeiten.

Angeführt von der Lübecker Nachtwächterin Kerstin Pagel reiste der Martensmann Stefan Pagel im vergangenen Jahr in Schönberg an. Quelle: Malte Behnk

Was ist das Besondere am Friedwald Grevesmühlen? Antworten auf diese Frage geben Friedwald-Förster bei einer kostenlosen Waldführung am 9. November um 14 Uhr. Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch den Bestattungswald erklären sie alles Wissenswerte zum Friedwald-Konzept – von Vorsorge über Grabarten bis hin zu Kosten. Die Waldführung führt an den schönsten und besonderen Orten des Waldes vorbei und dauert etwa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist die Info-Tafel am Friedwald-Parkplatz. Um Anmeldung unter Telefon 061 55 / 848 200 oder www.friedwald.de/grevesmuehlen wird gebeten.

Im Grevesmühlener Bahnhof wird der bekannte Musiker Paul Eastham zusammen mit seinem Gitarristen Finlay Wells zu Gast sein. Gemeinsam musizieren sie am Sonnabend im Café Kaffeebrenner. Der schottische Sänger war bereits auf vielen internationalen Bühnen, unter anderem als Support-Act für Bryan Adams, The Kaiser Chiefs und Procol Harum. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es vorab im Café Kaffeebrenner für 12 Euro und an der Abendkasse für 15 Euro.

Finlay Wells und Paul Eastham treten am 9. November im Bürgerbahnhof in Grevesmühlen auf. Quelle: Veranstalter

Etwas früher dran mit ihrem Faschingsauftakt sind die Karnevalsfreunde Damshagen/Roggenstorf. Sie laden am Sonnabend ab 20.11 Uhr in die Damshagener Sporthalle. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür. In Damshagen übernehmen die Narren schon am 9. November das Ruder. Quelle: Mandy Krüger

Bereits zum sechsten Mal findet am Sonntag die Regionalmesse in Grevesmühlen statt. Von 10 bis 17 Uhr werden in der Sport- und Mehrzweckhalle die Bereiche „Bauen, Wohnen und Handwerk“, „Wellness, Gesundheit und Flora“, „Mode, Kunst und Gastronomie“, „Dienstleistungen, Handel, Tourismus, Vereine und Institutionen“ sowie „Landschaft, Umwelt und erneuerbare Energien“ in den Mittelpunkt gerückt. Mehr als 45 regionale Aussteller werden erwartet. Kulinarische Genüsse der örtlichen Gastronomie erwartet die Messebesucher ebenso wie ein buntes Rahmenprogramm. Dazu gehört unter anderem ein Konzert der Kreismusikschule (11 Uhr), eine Vorführung des Kreihnsdörper Carneval Vereins (14 Uhr); ein Programm der Aikidoschule (14.30 Uhr), eine Vorschau auf die Vorstellung des Abba-Musical „Mamma Mia“ (15 Uhr) und das Kindertheater Blumenthal (15.30 Uhr). Der Eintritt ist frei.

Von Jana Franke