Nichts los in Boltenhagen? Unmöglich! Mit einer Vielzahl von Events und Angeboten bietet das Ostseebad Boltenhagen jede Woche Abwechslung, Spaß und Abenteuer aufs Neue. Wir haben die schönsten Veranstaltungen und besten Tipps für den 11. bis 17. April zusammengefasst.

Literaturfestival: Spannende Autoren und ihre Werke

Das beliebte Literaturfestival, der Boltenhagener Bücherfrühling, startete bereits am 8. April und wird noch bis zum 12. April im Ostseebad stattfinden. In gemütlicher Atmosphäre mit abendlichen Autorenlesungen und Portraitgesprächen steht der Bücherfrühling ganz im Zeichen regionaler und nationaler Literatur. An den Nachmittagen stellen Autoren aus der Region ihre Werke vor.

Am Montag, den 11. April findet um 9.30 Uhr ein Portraitgespräch mit Autorin Olga Grjasnowa statt. 16 Uhr geht es weiter mit der Lesung von Katrin Sobotha-Heidelk aus Schwerin zu ihrem Ost-West-Roman „Interzonenjahre“. Im Anschluss findet ein Gespräch mit der Autorin statt. Um 19.30 Uhr wird Christoph Hein aus Havelberg aus seinem Buch „Guldenberg“ lesen. Das dazugehörige Portraitgespräch findet am Dienstag, 12. April, um 9.30 Uhr statt.

Veranstalter ist der Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern. Veranstaltungsort ist das Haus „Seeschlösschen“ (Aura-Hotel), Strandpromenade 53, 23946 Ostseebad Boltenhagen Telefon: 038825 / 37 00; Homepage: www.ostseeperlen.de

Stadtführung mal anders

Am 12. und 16. April um 10 Uhr wartet auf die Gäste des Ostseebades ein weiteres Highlight: ein ganz besonderer Spaziergang durch das Seeheilbad. Ortsführerin Heidi Clausen berichtet über Historisches, Kulturelles, Wissenswertes, Erlebnisse und Menschen aus Boltenhagen. Treffpunkt ist das Kurhaus in der Ostseeallee 4 in 23946 Boltenhagen. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 8,00 Euro, Kinder bis 10 Jahre sind befreit. Ab 10 Jahren kostet der Spaziergang 3,00 Euro.

Flanieren und Rätselraten im Schlosspark

Wer lieber durch den Schlosspark des berühmten Schloss Bothmer flaniert, kann sich der einstündigen Tour zu Architektur und Bauherr am 14. April um 12 Uhr anschließen. Ein Ticket kostet vier Euro pro Person, bis 18 Jahre ist die Führung frei. Anmeldung und Ticketkauf finden 15 Minuten vor Beginn der Tour im Museum statt. Das Schloss ist zu finden Am Park 1 in 23948 Klütz.

Am 15. und 16. April, jeweils ab 10 Uhr gibt es sogar eine Rätseltour über die Schlossinsel. Mit dem eigenen Smartphone und der kostenfreien App „Actionbound“ können Eltern und Kinder viele spannende Fragen und Rätsel rund ums Schloss auf dem Handy lösen.

Bienentour im minimare

Am 12. und 13. April geht es im Miniaturenpark auf eine Entdeckungsreise durch die Bienen- und Wildbienenwelt. Bei der Bienenführung durch das minimare mit Fangaktionen lernen Besucher alles über den Bienenwolf, alleinlebende Wildbienen, Hummeln, Honigbienen und andere Insekten. Diplom-Biologin Silke Wiegand nimmt die Besucher mit auf eine zweistündige Reise in die Welt der Bienen.

Um eine Voranmeldung unter ahoi@minimare.de oder telefonisch unter 038827 885945 wird gebeten. Erwachsene zahlen für die Bienenführung und den Eintritt in das minimare 19 Euro, Kinder 12 Euro. Zeiten: 10.00 – 12.00 Uhr oder 13.00 - 15.00 Uhr. Kinder können auch ohne Begleitung der Eltern an dieser Führung teilnehmen. Adresse: minimare Entdeckerpark an der Ostsee, Neue Reihe 2b, 23942 Kalkhorst

Osterhighlights: von Töpfermarkt bis Eiersuche

Mit dem Osterwochenende warten im Ostseebad Boltenhagen viele besondere Angebote: Der große Töpfermarkt zu Ostern, der Osterspaziergang durch den Schlosspark, Ostereiersuche, Kinderfest oder Osterbrunch.

Töpfermarkt zu Ostern: 16. bis 18. April, 11.00 bis 18.00 Uhr. An der Promenade zur Seebrücke im Ostseebad Boltenhagen. Handgemachte Keramik stilvoll und hochwertig mit einzigartigem und individuellem Design.

Osterspaziergang durch den Schlosspark: 16. April, 12.00 und 14.00 Uhr. Schloss Bothmer, Am Park, 23948 Klütz. Führung über die Schlossinsel zu Architektur und Bauherr, Dauer: 1 Stunde. Tickets: 4,00 Euro pro Person, Kinder bis 18 Jahre frei. Anmeldung und Tickets 15 Minuten vor Beginn im Museum.

Große Ostereiersuche im minimare: 17. April, 10.00 bis 17.00 Uhr, Minimare, Neue Reihe 2b, 23942 Kalkhorst. Der Osterhase hat eine Nachtschicht eingelegt und jede Menge bunter Eier versteckt. Wer mag kann mit Karina zwischen 10.00 und 17.00 Uhr buntes Basteln. Frau Wiegand bietet 10.00 Uhr, 12.00 Uhr und 14.00 Uhr Schnupperbienenführungen für an. Für den kleinen Hunger gibt es Popcorn, Marshmallows und Gegrilltes.

Osterbrunch: 11.30 bis 14.30 Uhr Seehotel Großherzog von Mecklenburg, Ostseeallee 1, Ostseebad Boltenhagen Preise: Erwachsene 39,00 Euro, 12 bis 14 Jahre 18,00 Euro, 7 bis 11 Jahre 16,00 Euro, sechs Jahre oder jünger kostenlos. Reservierung erforderlich unter Telefon 038825-500.

Osterhasen-Kinderfest: 17. April: 11.00 bis 16.00 Uhr. Festwiese hinter dem Kurhaus, Ostseebad Boltenhagen. Ein bunter Tag für die ganze Familie! Der Osterhase kocht Ostereier und färbt und bemalt sie mit seinen Gästen. Außerdem: Möhrenwettessen, Hüpfburg, Luftballonmodellage und weiterer Kinderanimation.

Von Lea-Marie Kenzler