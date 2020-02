Gostorf/Plüschow/Dorf Mecklenburg

Auch wenn es vom Wetter her nicht so aussieht: Die Winterferien stehen vor der Tür. Für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinden Testorf-Steinfort und Upahl hat Jugendbetreuerin Katrin Heinze wieder einiges vorbereitet. Schon am Montag, 10. Februar, geht es von 14 bis 18 Uhr in der Schlossremise in Plüschow mit Spielen und Experimenten lustig zu. Die Ferienkinder bekommen auch Abendbrot: Kartoffelsalat mit Würstchen.

Einen Tag später ist eine Fahrt zum Mumpitz geplant. Abfahrt ist um 13 Uhr vom Jugendklub in Upahl, gegen 18.30 Uhr werden die Kinder zurückerwartet. Am Mittwoch, 12. Februar, ist der Jugendklub Upahl Treffpunkt. Von 14.30 bis 20 Uhr steht ein Billard- und ein Tischtennisturnier – mit Preisverleihung – an. Abends wird gegrillt.

Der Jugendklub Upahl ist auch am Donnerstag von 14.30 bis 20 Uhr besetzt. Auf die Gäste wartet eine Reise nach Ungarn. Sie erfahren viel über das Land und abends gibt es typische ungarische Gerichte. Am Freitag sind die Kinder von 14.30 bis 20 Uhr im Jugendklub Testorf-Steinfort willkommen. Auf dem Programm steht unter anderem ein Gerücheraten.

Ein Ferienangebot für Kinder ab sieben Jahre bietet die Naturschule von Maika Hoffmann vom 17. bis 21. Februar in der Waldschule Gostorf. Dort lernen die Teilnehmer, wie sie richtig Feuer entfachen. Sie brennen Murmeln und Schmuckperlen, stellen Kohlestifte her, wickeln eigene Feuerfackeln und kochen am Feuer. Zudem gehen sie im Wald auf Spurensuche und lernen die Tiere näher kennen. Anmeldungen sind per Mail unter info@in-natura.de oder telefonisch unter 0160 / 75 33 738 möglich.

Wem eine Tour nach Dorf Mecklenburg nicht zu weit ist, ist im Kreisagrarmuseum herzlich willkommen. Dort wird die gesamten Winterferien über etwas geboten. In der ersten Woche werden am Montag Textilien mit Farben gestaltet (10 bis 12 Uhr), am Dienstag können 3D-Bilder aus Naturmaterialien hergestellt werden (13 bis 15 Uhr), das Nähen mit oder ohne Nähmaschine können Kinder und Jugendliche am Mittwoch erlernen (13 bis 15 Uhr), am Donnerstag gestalten die Gäste ein Dosenhaus für Insekten (10 bis 13 Uhr) und die erste Ferienwoche endet am Freitag mit dem Basteln von Windspielen aus PET-Flaschen (10 bis 12 Uhr). Die Teilnehmer zahlen drei Euro pro Veranstaltung.

Eine Woche später wird es nicht weniger spannend: Am Montag, 17. Februar, werden aus Verpackungen Kräuterköpfe und -gesichter hergestellt (13 bis 15 Uhr). Am Dienstag können wieder Textilien gestaltet werden (13 bis 15 Uhr), am Mittwoch stehen das Nähen mit oder ohne Nähmaschine auf dem Programm (10 bis 12 Uhr). Einen Traumfänger können sich Kinder am Donnerstag basteln (13 bis 15 Uhr), am Freitag ein 3D-Bild mit Naturmaterialien.

Von Jana Franke