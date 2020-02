Das macht Ex-Borusse René Tretschok in Dorf Mecklenburg

Dorf Mecklenburg

Die Zuschauerreihen sind voll, obwohl das Turnier noch gar nicht angefangen hat. Doch wenn Ex-Profi-Fußballer René Tretschok nach Dorf Mecklenburg einlädt, dann kommen auch junge Kicker noch vorbei. Um die 30 Klassensprecher füllen einen ganzen Schulsaal und hören gespannt zu, wie Tretschok Werbung für die Fairplay Soccer Tour macht. Die ist mit mehr als 20 000 Teilnehmern im vergangenen Jahr eines der erfolgreichsten Jugendsozialprojekte in Deutschland gewesen und macht am 2. April 2020 Station in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg.

Kein Schiedsrichter im Einsatz

Immer gut besucht sind die Spiele der Sparkassen-Fairplay-Soccer-Tour. Quelle: Volker Hielscher

Die Duelle im „Drei-gegen-drei“-Modus werden ohne Schiedsrichter ausgetragen. Die Spieler zeigen ihre Fouls selber an und sammeln so für Fairness, Verständigung und Respekt Punkte. „So können auch Teams, die nicht gewonnen haben, ins Finale kommen“, erklärt Tretschok die Besonderheit des Turniers. Beruflich hat sich der ehemalige Kicker von Borussia Dortmund und Hertha BSC umorientiert. Statt auf Siege setzt der Vizepräsident der Deutschen Soccer Liga nun auf Kommunikation und das Miteinander. Mehr als 50 Turniere organisiert er für die Fairplay Soccer Tour in diesem Jahr, auch beim Bundesfinale auf der Insel Rügen wird er mit dabei sein. Was den Champions-League-Gewinner besonders freut: Auch Orte aus den alten Bundesländern – wie Kiel und Siegen – sind neu dabei.

Bundesfinale auf der Insel Rügen

Beim Bundesfinale 2019 in Prora herrschte Riesenstimmung bei der Eröffnungsfeier. Quelle: Volker Hielscher

Damit die fairsten Teams aus ganz Deutschland zum Bundesfinale nach Prora fahren können, werden die Landessieger ermittelt und zuvor Vorrunden ausgetragen – so wie im April in Nordwestmecklenburg. Da nicht nur der Fußball zählt, sondern die Kinder bei Workshops der Deutschen Soccer Liga auch immer noch etwas lernen sollen, ist eine Projektschule mit im Boot. In diesem Jahr ist das „ Tisa von der Schulenburg“ aus Dorf Mecklenburg. Wie Sportlehrerin Barbara Hagedorn berichtet, haben die Schüler bereits mit einem Projekt angefangen. Das trägt den Titel „Fairpay“ (faire Bezahlung). Das wird noch weiter fortgeführt und beantwortet Fragen wie: „Warum bezahlt man Steuern?“, Wofür wird das Geld verwendet?“ und „Wie gelangt Geld aus dem Ausland nach Dorf Mecklenburg?“.

So wird gespielt Gespielt wird ohne Torwart drei gegen drei. Zu jedem Team gehören maximal vier Spieler. Pro Vorrunde werden bis zu 100 Mannschaften zugelassen, wobei die Reihenfolge der Anmeldungen zählt. Anmeldeschluss ist 15 Minuten vor dem Turnierstart. Die Leitung gibt vor Beginn die Spielzeit bekannt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Altersklassen 6 bis 10 und 11 bis 13 spielen ab 9 Uhr, die Altersklassen 14 bis 17 und Ü 18 ab 13 Uhr. Die Gewinner der Vorrunden werden zum Landesfinale am 5. April nach Rostock eingeladen.

Vier Altersklassen können kicken

In den vergangenen Jahren hat die Nordwestmecklenburg-Tour bereits einige Male in Wismar Station gemacht, in Neukloster, Bad Kleinen, Grevesmühlen und Schönberg. Die Schule in Dorf Mecklenburg ist nach 2012 nun das zweite Mal mit dabei. Sponsor ist seit langem die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Finanzielle Unterstützung ist nötig, da die Turnierteilnahme für alle Teams kostenlos ist. Die Landessieger aus Mecklenburg-Vorpommern werden am 5. April in Rostock ermittelt. Die Mädchen und Jungen können in vier Altersklassen an den Start gehen – von sechs bis zehn Jahre, elf bis 13 Jahre, 14 bis 17 Jahre und über 18. René Tretschok hofft, dass mindestens 20 Teams auf dem Kleinfeldern in Dorf Mecklenburg kicken werden. Für ihn ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine Herzensangelegenheit. „Auf unseren Fußballplätzen lernen sie, wie man respektvoll miteinander umgeht und niemanden ausgrenzt.“

Einige Schulen haben sich für den 2. April bereits angemeldet. Wer noch dabei sein will, kann seine Teilnahme auf der Internetseite www.soccer-tour.de bekunden oder kurzfristig vor Beginn des Turniers. Die ersten Spiele beginnen um 9 Uhr.

Mehr Infos:

Ex-Borussia-Spieler verwandelt Schulhof in Fußballplatz

Sieben Schulen kicken sich ins Landesfinale

Grevesmühlener Jungs kicken sich zum Sieg

Von Kerstin Schröder