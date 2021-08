Klütz

Seit dieser Woche rollen wieder Raupe und Frontlader auf der Baustelle des neuen Sportplatzes. Hintergrund: Der Fußballrasen auf dem Großfeld kann endlich angelegt werden. Weil bislang kein Wasseranschluss am neuen Sportplatz anlag, konnte der Rasen nicht früher verlegt werden.

Ärgerlich, denn nun muss die Baustelle komplett neu eingerichtet werden. Die bereits fertiggestellte Tartanbahn muss auf einer Länge von 60 Metern überbaut werden, also mit Vlies, Sand und Platten vor Beschädigungen durch die Baumaßnahmen auf dem Rasenplatz geschützt werden. Das ausführende Bauunternehmen Strabag hat darum auch Zusatzkosten aufgrund der „Baubehinderung“ angemeldet. Die entsprechende Eilentscheidung des Bürgermeisters soll bei der kommenden Gemeindevertreterversammlung am nächsten Montag im nichtöffentlichen Teil bestätigt werden.

Vier Prozent Kostensteigerung insgesamt

„Kein Grund zur Beunruhigung“, versichert Bürgermeister Jürgen Mevius. „Wir liegen in der Summe keine vier Prozent über den insgesamt veranschlagten Baukosten von 1,9 Millionen.“ Darin sei der Nachtrag für die Neueinrichtung der Baustelle ebenso enthalten wie der neue Zaun und die Rasenbewässerungsanlage. Beide waren in der ursprünglichen Planung so nicht veranschlagt. So sollte das Areal ursprünglich mit einem einfachen Wildzaun gesichert und mit einem Schlauchwagen bewässert werden. Nun gibt es einen stabilen Zaun und eine unterirdisch verlegte Bewässerungsanlage.

Jürgen Mevius, Bürgermeister der Stadt Klütz: „Wir liegen in der Summe keine vier Prozent über den insgesamt veranschlagten Baukosten von 1,9 Millionen.“ Quelle: Archiv

Zwei Wochen für das Verlegen

14 bis 18 Tage soll das Verlegen des Grüns von nun an dauern. Danach wäre auch der zweite von insgesamt vier Bauabschnitten fertig gestellt. „Ich bin optimistisch, dass der zweite Bauabschnitt spätestens am 10. September abgenommen werden kann“, so der Bürgermeister. Der Schulsportplatz mit Laufbahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlage sowie der Kunstrasenplatz sind bereits fertig. „Nach dem Verlegen des Rasens könnte das alles genutzt werden“, so Mevius.

Der neue Sportplatz im Mai dieses Jahres Quelle: Michael Prochnow

Sozialgebäude als nächstes Projekt

Am Mittwoch trifft sich die Arbeitsgemeinschaft Sportplatz, um vor Ort zu beraten, ob und wie der Platz in der Übergangszeit genutzt werden soll. Das Problem: Es gibt noch keine Umkleiden und Toiletten. Diese entstehen erst in Bauabschnitt drei unter dem Dach des Sozialgebäudes. Auch eine Wohnung ist dort geplant. Der Bauantrag ist eingereicht, 1,1 Millionen Euro Fördermittel vom Land sind in Aussicht gestellt. Im vierten und letzten Bauabschnitt folgen eine Straßenzufahrt und Parkplätze. Datum der Fertigstellung: „So schnell wie möglich“, verspricht Bürgermeister Mevius.

Mehr Parkplätze für Schloss Bothmer

Dass Klütz überhaupt eine nagelneue Sportanlage bekommt, die übrigens nur knapp zwei Kilometer vom ebenfalls neuen Sportplatz in Boltenhagen entfernt liegt, hat einen einfachen Grund: Schloss Bothmer braucht mehr Platz. Genauer gesagt, mehr Parkplätze. Denn bislang befindet sich das Stadion in der Schlossstadt in bester Lage – direkt neben Bothmer.

Sportplatz Klütz Quelle: Niemeyer Robert

Doch weil die vorhandenen Parkplätze dort bei Großveranstaltungen nicht ausreichen und zudem die Entwässerung der Sportanlage immer wieder ein Problem darstellt, gab es schon vor mehr als zehn Jahren den Plan für ein neues Stadion. Anfangs sollten dafür die Gärten im Osten der Stadt weichen, später wurde das Areal an der Umgehungsstraße im Nordosten ausgewählt. 2015 wurde aus dem Plan schließlich ein Projekt, in dem die Stadt das alte Stadion an das Land verkaufte und die neue Anlage geplant werden konnte. Ende 2020 begannen die Arbeiten für die neue Anlage.

Der alte Sportplatz in Klütz aus der Vogelperspektive Quelle: Michael Prochnow

Von Annabelle von Bernstorff