Grevesmühlen/Wismar

Mit ehrgeizigen Zielen geht Nick Podlich seine Aufgabe in der Kreisjugendfeuerwehr von Nordwestmecklenburg an. Der 29-Jährige, der aktives Mitglied der Feuerwehr Wismar-Friedenshof ist, ist zum Stellvertreter des Kreisjugendfeuerwehrwartes gewählt worden. „Neben der Feuerwehr schraube ich gerne an meinem Quad oder treffe mich mit meinen Freunden, und ich bin glücklich vergeben“, verkündet er bei seiner Vorstellung in den sozialen Netzwerken. Als Ziele für die Arbeit hat er sich unter anderem die Einführung eines Jugendforums der Kreisjugendfeuerwehr gesetzt. „Dadurch soll die Zusammenarbeit der Jugendfeuerwehren in unserem Kreis gefördert werden soll.“ Zu den weiteren Aufgaben des Vorstandes gehören die Organisationen im Rahmen der kreisweiten Veranstaltungen für den Feuerwehrnachwuchs. Diese Wettkämpfe und gemeinsamen Übungen sollen neu definiert werden.

Von Michael Prochnow