Das sagen Politiker zum Krisenmanagement von Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss

Grevesmühlen

Die seit Wochen andauernde Corona-Krise ist nicht nur für Landrätin Kerstin Weiss eine schwere Zeit. Auch die Bürger in Nordwestmecklenburg haben mit Entbehrungen und Einschränkungen zu kämpfen.

Vom Krisenmanagement der Landrätin ist beispielsweise Thilo Rau, Geschäftsführer der Sozialen Betreuungsdienste MV des Deutschen Roten Kreuzes, beeindruckt. Er lobt den Landkreis für seine Weitsicht und seinen Sachverstand in der Krise.

Andere, wie Simone Oldenburg (Linke), kritisieren beispielsweise Weiss’ Umgang mit den Coronainfizierten im Kreis. Die Landrätin hatte die Namen der Erkrankten an die Polizei weitergegeben.

Grevesmühlens Bürgermeister: Infos kommen zeitnah

Was Thilo Rau, Geschäftsführer der Sozialen Betreuungsdienste MV des Deutschen Roten Kreuzes, deren Hauptgeschäftsstelle sich in Grevesmühlen befindet, in den vergangenen Wochen besonders beeindruckt habe, sagt er, sei die Zusammenarbeit mit dem Land und dem Landkreis.

Thilo Rau ist Geschäftsführer der Sozialen Betreuungsdienste MV gGmbH des Deutschen Roten Kreuzes in Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Annett Meinke

Rau spricht von „ Weitsicht und Sachverstand“, den er persönlich erlebt habe. „Das Sozialministerium hat unter anderem die Sozialverbände täglich über die Entwicklung und geplante Maßnahmen informiert.“ Im Landkreis habe besonders das Ordnungs- und Gesundheitsamt und die Heimaufsicht seiner Meinung nach all die Wochen Herausragendes geleistet.

Das werde auch in der jetzigen, für die Ämter arbeitsaufwendigen Situation, wo jede Betreuungs- und Pflegeeinrichtung aufgrund der weiteren Öffnungen für Besucher Schutzkonzepte vorlegen muss, erneut sichtbar.

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler: „In allen relevanten Bereichen gibt es nichts zu kritisieren. Die Infos kommen zeitnah, bei Auslegungsfragen gibt es immer konstruktive Antworten und mit den wöchentlichen Telefonkonferenzen der Landrätin haben wir immer die Möglichkeit, auch Hinweise in Richtung Landesregierung loszuwerden. Das ist eine echt gute Zusammenarbeit.“

Linke: Kritik an Kreistag und Landrätin

Simone Oldenburg Quelle: Prochnow

Simone Oldenburg, Landtags- und Kreistagsabgeordnete der Linken aus Gägelow: „Information, Kommunikation und Transparenz sind gerade in solch einer Ausnahmesituation enorm wichtig – um aufzuklären und damit auch Ängste zu nehmen. Das ist auf Kreisebene schlechter gelaufen als in anderen Kreisen und im Land. So sollten in dieser Krisenzeit weder der Kreistag noch die Ausschüsse noch der Kreistag tagen. Dies ist erst nach massivem Widerstand der Fraktionen im Mai erfolgt. Andere Landräte haben in regelmäßigen Telefonkonferenzen die Fraktionsvorsitzenden informiert und eingebunden. Auch dies fand bei uns nicht statt.

Wir verdanken es der hervorragenden Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sowie dem umsichtigen Verhalten der Einwohner, dass unser Landkreis bislang vergleichsweise gut durch die Krise gekommen ist. Scharf zu kritisieren ist, dass die Landrätin die Namen der mit Corona infizierten Personen der Polizei gemeldet hat. Ihre Kollegen in den anderen Kreisen haben davon abgesehen. Auch hier hätte eine Zusammenarbeit mit den Fraktionen stattfinden müssen, um diesen falschen Weg zu verhindern.“

Nach Anfangsschwierigkeiten läuft es jetzt gut

Thomas Grote, CDU Quelle: Archiv

Thomas Grote, Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag Nordwestmecklenburg ist dafür bekannt, dass er offen sagt, was er denkt. In Sachen Krisenmanagement des Landkreises lautet das Fazit des Christdemokraten: „Der Stab des Landkreises hat gute Arbeit geleistet, das kann man so sagen. Welchen Anteil die Landrätin daran hat, das kann ich nicht beurteilen.“

Kritik gibt es lediglich an der anfänglichen Informationspolitik. „Wir haben tagelang gedrängt, dass ein Kreisausschuss einberufen wird. Aber erst am Gründonnerstag fand der endlich statt. Seitdem allerdings muss ich sagen, ist es gut gelaufen, wir werden regelmäßig informiert.“ Glücklicherweise sei Nordwestmecklenburg nicht so stark von der Krise betroffen wie andere Regionen.

„Was uns künftig beschäftigen wird, auch als Landkreis, das werden die wirtschaftlichen Auswirkungen sein“, so Thomas Grote.

Von Michael Prochnow