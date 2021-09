Das sagen die Wähler in Boltenhagen und Grevesmühlen

Grevesmühlen/Boltenhagen

Gisela und Hans-Jürgen Stahnke kommen erst um halb sechs zum Wahllokal in der Boltenhagener Grundschule. „Wir haben noch gemütlich bei Kaffee und selbstgebackenem Pflaumenkuchen zusammengesessen.“ Die Wahl sei ihnen nicht schwer gefallen: „Wir wählen traditionell konservativ und mit Armin Laschet ist es in unserer alten Heimat Nordrhein-Westfalen wieder aufwärts gegangen“, ist das Paar überzeugt.

Norbert Koch, Unternehmer aus Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Wo Norbert Koch sein Kreuz gemacht hat, verrät er nicht. Aber der Unternehmer aus Grevesmühlen hat eine klare Meinung zum Thema, wie er die politische Lage wahrnimmt. „Ich fühle mich aktuell nicht gut vertreten von der Politik. Mein Eindruck ist, dass die Politiker sich vor allem um ihre eigenen Belange kümmern, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Das Postengeschacher trägt auch nicht gerade dazu bei, das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen.“

Währenddessen haben die Wahlhelfer in Grevesmühlen mehr als reichlich zu tun. Bei der letzten Wahl, die Stichwahl um das Landratsamt zwischen Kerstin Weiss (SPD) und Tino Schomann (CDU) gab es nur einen Wahlschein und zwei Möglichkeiten. Die Wahlbeteiligung hielt sich im Sommer 2021 auch in Grenzen, nicht einmal die Hälfte der Nordwestmecklenburger stimmten bei der deutlichen Niederlage von Kerstin Weiss, die weniger als 40 Prozent der Stimmen erhielt, ab. Das ist an diesem Sonntag anders. Ein großer Teil der Wähler hat im Vorfeld per Briefwahl abgestimmt. Im Wahlbüro 1 in Grevesmühlen im Gymnasium am Tannenberg hatten von etwa 1100 Wahlberechtigten rund 300 die Möglichkeit in Anspruch genommen, im Vorfeld ihr Kreuz zu machen. In Schönberg waren es so viele Wahlbriefe, dass dort die Helfer bereits am Nachmittag die Umschläge sortierten, die offizielle Auszählung begann wie überall erst ab 18 Uhr.

Vorarbeiten fürs Auszählen der Stimmen ab 18 Uhr: Wahlhelfer in Schönberg beginnen um 15.15 Uhr mit dem Sortieren der Kuverts für die Briefwahl. In den Umschlägen liegen je ein Wahlschein und das verschlossene Kuvert mit dem Stimmzettel. Quelle: Jürgen Lenz

Die Auszählung der Briefwahlunterlagen im Grevesmühlener Rathaus. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow und Annabelle von Bernstorff