Alt Jassewitz

„Das ist keine Biografie und keine Chronik oder Dokumentation, wenn dann ist das vielleicht Zeitgeschehen, eine persönliche Darstellung“, erläutert Dr. Udo Drefahl sein Buch. „Die wilden Jahre“ beschreibt genau das, was der Titel verspricht: die ganz persönlichen Erinnerungen des ersten Landrats von Nordwestmecklenburg.

Erinnerungen und Erlebtes bewahren

Drefahl, inzwischen 80 Jahre alt, hat die Geschichten aufgeschrieben. Ausgangspunkt waren Gespräche und Diskussionen über diese Zeit, abends beim Bierchen mit Freunden und deren Wunsch, er möge das, was er erzählt, aufschreiben und damit erhalten.

Dazu kam Drefahls eigene Hoffnung, dass seine Erinnerungen als Grundlage für weitere Diskussionen und Gespräche dienen, gerne mit den Jüngeren, die die Wende und die „Wilden Jahre“ wenn dann nur aus dem Geschichtsunterricht oder Erzählungen kennen.

Balance zwischen trockener Chronik und Emotionen

So entstand das Buch. Erste Kapitel wurden bereits 1992/93 in einer gesundheitlich schwierigen Zeit geschrieben. Mit Ines Raum vom Wismarer Verlag „Koch und Raum“ als Begegnung beim Tennisspielen kam die technische Hilfe dazu.

Der ehemalige Politiker schmunzelt: „Die Form bereitete mir Schwierigkeiten.“ Denn er wagt die schwierige Balance zwischen „langatmiger Chronik und den emotionalen Geschichten“. Die Balance ist gelungen, die Geschichten fesseln und versetzen selbst „spät Geborene“ in die „Wilden Jahre“.

Er hat immer wieder erfahren, „dass solche Ereignisse großes Interesse und Aufmerksamkeit erregten, die nur in dieser spannenden Zeit nach 1990 geschehen konnten – Erlebnisse, die einem unter die Haut gingen und manchmal noch in nächtlichen Träumen wiederkehren“.

Mit Rosenthaler Kadarka zur Landratskandidatur

Dr. Udo Drefahl schreibt über seinen außergewöhnlichen Weg in das Amt des Landrates. Eigentlich war er studierter Lehrer und Fachschullehrer, bis Mai 1990 an der Agraringenieurschule Zierow. In der ehemaligen Gaststätte „Kurpianka“ in der Lübschen Straße in Wismar beginnt die Landratsgeschichte, mit „Rosenthaler Kadarka“ und Karlheinz Polzer.

Im Januar 1990 wurde er Mitglied der SPD, Dr. Rolf Eggert als damaliger Wismarer Parteivorsitzender überredete ihn auch gleich, für den Kreistag zu kandidieren. Er wurde gewählt. „Übrigens: Keine Wahlkommission hat jemals überprüft, ob ich überhaupt in den Kreistag gewählt werden durfte, denn ich wohnte damals noch in der kreisfreien Hansestadt Wismar“, schreibt Udo Drefahl.

Polzer, einer der Weggefährten und erster Kreistagspräsident, überredete ihn zur Kandidatur als Landrat – einer der Namen und Weggefährten, an die Drefahl mit dem Buch dankend erinnern möchte. Bescheiden, wie er ist und immer wieder beschrieben ist, äußert er die Sorge, nicht allen Protagonisten der Zeit gerecht geworden zu sein im Buch.

Keine Jubelposen

„Wenn wir aus der Region es nicht selbst tun, werden dann nicht Beamte aus Westdeutschland, vielleicht sogar gescheiterte Existenzen, bei uns das Ruder übernehmen“, schreibt Udo Drefahl über seine damalige, nicht unbegründete Sorge, die ihn kandidieren ließ.

Drefahl wurde am 24. Mai 1990 Landrat. „Mir war überhaupt nicht nach überschäumender Freude oder Jubelposen zumute. Dafür hatte ich viel zu viel Respekt vor dem, was dieses Abenteuer in den nächsten Jahren bringen würde“, schreibt er. Denn Ahnung von Politik hatte niemand zu der Zeit.

Stasi-Überprüfungen

Drefahl schreibt über die Geschichten, die ihn damals besonders bewegt haben und die so nur in dieser Zeit passieren konnten. Angefangen von der Überprüfung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung auf eine vorherige Stasi-Tätigkeit mit der Frage, ob durch die Tätigkeit andere Menschen zu Schaden kamen und ob die Antwort auf die Frage bei einer Beurteilung überhaupt relevant wäre.

Anonymisiert berichtet Drefahl von den Ergebnissen und dem „Persilschein“, aber auch von langjährigen Spitzeln und Denunzianten, vom Staunen der Stasi-Kommission über den Umfang der Akten und auch darüber, wie schwer die Entscheidung fiel, die Fälle lesen sich teilweise wie Krimis.

„Frau B.“

Keine leichten Entscheidungen und keine leichte Aufgabe für einen Landrat, gerade im Fall von „Frau B.“, die als junge Frau und nur kurzzeitig als IM agierte. Die falschen Angaben von 1990 wurden ihr zum Verhängnis. Udo Drefahl beschäftigt der Fall noch heute.

„Selten habe ich die Stasi so sehr gehasst wie in diesem Moment.“ Frau B. wurde gekündigt, Jahre später schrieb sie dem Landrat, wie es zur IM-Tätigkeit kam. „Immer wieder habe ich mir die Frage gestellt, ob Frau B. wirklich gerecht behandelt wurde.“ Über „70 Stasi-Fälle“ musste Drefahl in seinen elf Jahren als Landrat bearbeiten.

Erpressung und der Westbeamte

Überschriften wie „Der Westbeamte“, „ Fritz Kalf und das Gewerbegebiet Gägelow“, „Der Hof, „Erlebnisse mit der Polizei“ und „Die Erpressung“ machen neugierig auf den Blick hinter die Kulissen und damaligen Zeitungsmeldungen.

„Der Westbeamte“ wurde Wirtschaftsdezernent, bis ein Journalist des „ Pinneberger Tageblatt“ –in der Region war er vorher Bürgermeister – den Landrat aufklärte. „Ein krachend gescheiterter Bürgermeister aus dem Westen, der nun bei den ,ahnungslosen Ossis’ wieder Karriere machen will“, kommentiert Drefahl.

Das Buch gibt es für 9,90 Euro im Wismarer Buchhandel, den Erlös aus dem Buchverkauf will Udo Drefahl einer gemeinnützigen Organisation spenden. Udo Drefahl freut sich auf Lesungen und Einladungen in die Schulen beispielsweise, um über die Zeit zu sprechen.

Von Nicole Hollatz