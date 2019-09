Das sind die ABC-Schützen in Grevesmühlen und Umgebung

Grevesmühlen

Hurra, wir gehen in die Schule: Einige Buchstaben und Zahlen haben die neuen ABC-Schützen in der Region bereits gelernt. Stolz tragen sie jeden Morgen ihren Schulranzen in den Klassenraum. Die Zuckertüten sind längst ausgepackt und die meisten Naschis wahrscheinlich schon verputzt. Die Erinnerungen aber bleiben. Heute zeigt die OZ die Klassenfotos – aus Datenschutzgründen ohne Namen der Schüler – aus Grevesmühlen, Kalkhorst, Dassow, Boltenhagen, Selmsdorf und Herrnburg. Viel Spaß beim Durchblättern.

Zur Galerie

Von Jana Franke