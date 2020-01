Rostock

Ob Tanzfestival in Boltenhagen, Heringstage in Wismar oder Hanse Sail in Rostock – auch 2020 gibt es wieder zahlreiche Veranstaltungen an Mecklenburgs Ostseeküste. Ein Überblick (Auswahl):

Februar

Das Warnemünder Wintervergnügen findet vom 7. bis 9. Februar im Ostseebad statt. An dem Wochenende gibt es Pferderennen, Lagerfeuer, Drachenspektakel und Fasching der Eisbader.

März

Heringstage in Wismar 2019: Anne-Kathrin Werth vom Hanseatischen Köcheclub Wismarbucht bringt frisch gefangenen Hering mit dem Fischkutter – hunderte Schaulustige interessieren sich. Quelle: Kerstin Schröder

Die Wismarer Heringstage vom 14. bis 29. März werden mit dem Anlanden des fangfrischen Herings am Alten Hafen eröffnet. Zudem gibt es einen Fischmarkt und eine Heringsweihe.

In Boltenhagen geht es beim Tanzfestival am 14. und 15. März um Tango, Argentina, Salsa und Co.

Mai

„Auf die Schippe, fertig, los“ ist das Motto des Sandburgenwettbewerbes des Verbands Mecklenburgischer Ostseebäder, an dem sich zahlreiche Küstenorte jedes Jahr beteiligen. Dieses Jahr findet er am 2. Mai statt.

Plein Air Festival 2019: Dozentin Sonja Jannichsen (von links) gibt Kati Viehweg und Madeleine Castillon Hilfestellung, wie sie sich durch das Bild ausdrücken können. Dieses Jahr findet das Festival vom 3. bis 10. Mai statt. Quelle: Cora Meyer

Vom 3. bis 10. Mai werden zum Plein Air Festival in Kühlungsborn wieder zahlreiche Künstler und Hobbykünstler erwartet, die unter freiem Himmel zeichnen.

Am 9. und 10. Mai findet der Bikergottesdienst in Bad Doberan statt, zu dem seit 23 Jahren Motorradfans aus nah und fern kommen.

Graal-Müritz feiert vom 22. bis 24. Mai das Rhododendronparkfest, bei dem es viele Angebote zum Zuschauen und Mitmachen gibt, Live-Musik und die Krönung der Rhododendronkönigin.

Juni

Beim „Sea & Sand“ in Kühlungsborn wird der Strand vom 14. bis 21. Juni zur Tanzfläche. Nationale und Internationale DJs sorgen jährlich für Beachclub-Atmosphäre.

Im Juni startet der Klützer Literatursommer im Literaturhaus Uwe Johnson. Autoren stellen bis September aktuelle Werke vor.

Am 5. und 6. Juni wird in der Gemeinde Satow Sommerfest gefeiert. In Satow auf dem Sportplatz und an der Badestelle gibt es Unterhaltung und Musik.

Das Piraten Open Air in Grevesmühlen wird vom 19. Juni bis 5. September aufgeführt. Quelle: Michael Prochnow

Beim Piraten-Open-Air vom 19. Juni bis 5. September in Grevesmühlen können Gäste die schicksalhaften Begegnungen des Capt’n Flint erleben. Dieses Jahr trägt das Theaterstück den Titel „Ein Königreich vor dem Wind – voller Abenteuer und Romantik“.

Das traditionelle Anbaden in historischen Kostümen findet am 20. Juni an der Seebrücke in Heiligendamm statt.

Um die Themen Genuss und Garten geht es beim Parkkonzert im Schloss Bothmer am 28. Juni. Auftakt ist das Konzert der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin um 11 Uhr.

Juli

Ein besonderes Open-Air-Kino wird im Juli und August in Zierow angeboten. Unter freiem Himmel werden am Badestrand von Zierow Filme gezeigt. Für die Vorführungen gibt es Kopfhörer.

Am 5. Juli findet das sechste Klassik-Picknick in Neukloster statt.

Die Haff-Festtage in Rerik jähren sich zum 30. Mal. Vom 17. bis 19. Juli gibt es direkt am Salzhaff einen Handwerkermarkt, Kinder- und Musikprogramm, Live-Musik und ein Shantychortreffen.

Ebenfalls vom 17. bis 19. Juli lädt die Freiwillige Feuerwehr Nienhagen zum 30. Feuerwehrfest ein. Es gibt Schaukämpfe der Feuerwehren, einen Wettbewerb der Jugendwehren, Live-Musik und Kinderprogramm.

Die französische Band The Headshakers war auf der Zappanale 2019. Dieses Jahr findet das Festival vom 17. bis 20. Juli statt. Quelle: Thorsten Czarkowski

Die Zappanale auf der Galopprennbahn Bad Doberan ist der Musik von Frank Zappa gewidmet und findet vom 17. bis 20. Juli statt.

Ein Fest mit Attraktionen, Bühnenprogramm und Händlermeile ist das Inselsee- und Lampionfest vom 31. Juli bis 2. August in Güstrow.

August

Seemannslieder gibt es am 2. August auf der Insel Poel beim 15. Landesshantychortreffen zu hören. Fünf Shantychöre treten in Kirchdorf auf.

Die 30. Hanse Sail in Rostock und Warnemünde wird vom 6. bis 9. August das weltweit größte Treffen von Traditionsseglern und Museumsschiffen sein.

Theater für Große und Kleine bietet das Kleine Theaterfestival in Rerik vom 7. bis 9. August. Die Vorstellungen finden auf einer Bühne auf dem Haffplatz statt.

Das Ostseebad Nienhagen lädt vom 14. bis 16. August zum Gespensterwaldfest mit Kinderprogramm, Spiel, Sport und Live-Musik auf der Festwiese.

Das Schwedenfest in Wismar findet 2020 vom 20. bis 23. August statt. Quelle: Pressestelle der Hansestadt Wismar

Jeden Sommer erinnert Wismar mit dem Schwedenfest an seine 155-jährige Zugehörigkeit zum Königreich Schweden. Dieses Jahr findet es vom 20. bis 23. August statt.

September

Das Wallenstein Hoffest in Güstrow am 4. und 5. September ist ein Fest für alle Sinne mit Jazz-Musik, Jongleuren, Artisten und Kulinarik.

Das Lichterfest in Rerik am 5. September lädt zu Lagerfeuer und Live-Musik am Ufer des Salzhaffs ein mit Bootskorso mit beleuchteten Schiffen und Höhenfeuerwerk.

Gespenstisch und gruselig wird es auf dem Moorgeisterfest am 11. und 12. September in Graal-Müritz. Quelle: Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz

In Graal-Müritz gibt es beim 21. Moorgeisterfest am 11. und 12. September eine „Gespenster-Grusel-Allee“, ein Kinderfest, eine Moorparty und Lichtershow.

Oktober

Die Besucher der Klützer „Kultournacht“ am 3. Oktober erwartet ein buntes Programm mit Geschichte und Geschichten, Kunst und Kleinkunst sowie Handwerk.

Lange Schlangen bilden sich jährlich beim Bahnhofsfest „Schall & Rauch“ in Kühlungsborn, dieses Jahr am 3. Oktober. Quelle: Lutz Werner

Beim Bahnhofsfest „Schall und Rauch“ am 3. Oktober in Kühlungsborn West sind auch Mitfahrten mit der Molli-Lok möglich.

Die 14. Kulturnacht findet am 10. Oktober in Bad Doberan statt. An über 30 Veranstaltungsorten gibt es Kunst, Kultur, Musik und Lesungen.

November/Dezember

Weihnachtsmärkte in der Region laden zum Beisammensein ein. Vom 23. November bis 22. Dezember findet der größte Weihnachtsmarkt im Norden in Rostock statt. Im gleichen Zeitraum stehen die Buden und Karussells auch in Wismar.

