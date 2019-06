Grevesmühlen

Der 13. Aluman wird am Sonnabend, 22. Juni, rund um den Ploggensee in Grevesmühlen ausgetragen. Ab 11 Uhr geht es los auf dem Gelände vor dem Freibad. Achtung: im Rahmen des Wettkampfes werden einige Straßen gesperrt, von 14.30 bis 17 Uhr ist die Strecke von Grevesmühlen nach Hohenkirchen für Fahrzeuge nicht befahrbar.

Sportlich geht es auch in Boltenhagen zu. Ab 10 Uhr werden am Sonnabend, 22. Juni, direkt an der Seebrücke die Spiele der Beachhandballer beginnen. Mehr als 20 Mannschaften, darunter auch die Gastgeber des SV Blau-Weiß Grevesmühlen spielen bis 16 Uhr um den Beachcup.

Im Rahmen der Stadtfestwoche führen die Kreihnsdörper Experten interessierte Besucher am Freitag, 21. Juni, Um 10 Uhr durch die Stadt (Museum – Alte Geschichte, Rathaus, Stadtmauer, Taufraum in der Kirche und Kirchturm). Die Kreihnsdörper Experten sind Schüler und Schülerinnen der vierten Klasse der Fritz –Reuter-Grundschule. Diese Stadtführung geschieht in Zusammenarbeit mit der Schule, Stadt und der evangelischen Kirchengemeinde. In Vorbereitung der Führung erfahren die Kinder in den Tagen zuvor etwas über die Geschichte ihrer Stadt. Wer an den Führungen teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen, sich um 10 Uhr an der Nikolai-Kirche einzufinden.

Der Gostorfer SV lädt am Sonnabend, 22. Juni, zum Fußball- und Volleyballturnier auf die Festwiese ein. 13 Uhr geht es los.

Im Rahmen des 25. Stadtfestes gastiert Entertainerin Dagmar Frederic am Mittwoch, 19. Juni, um 14 Uhr im Rathaussaal (und nicht wie irrtümlich berichtet im Vereinshaus) in Grevesmühlen auf. Sie präsentiert Ihr musikalisches Programm „Es ist noch lange nicht vorbei“. Zum Nachmittag gehört auch die Versorgung mit Kaffee und Kuchen, die im Kartenpreis von 10 Euro enthalten ist. Restkarten sind in der Stadtinformation in Grevesmühlen erhältlich, Telefon: 03881/723 222.

Am Freitag, 21.Juni, dürfen sich die Musikliebhaber auf ein weiteres musikalisches Highlight auf Schloss Bothmer in Klütz freuen. Wie bereits in den vergangenen Jahren präsentieren die Lehrerinnen und Lehrer der Kreismusikschule „ Carl Orff“ Nordwestmecklenburg ein abwechslungsreiches Programm, das von der Klassik bis zum Pop reicht. Die Zuhörer dürfen sich diesmal unter anderem auf Darbietungen mit Fagott, Klarinette, Klavier, Akkordeon, Gitarre und Cello freuen. Auch Gesang fehlt dabei nicht. Erstmals bietet eine Pianistin verschiedene Improvisationen eines Jazz-Titels an. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Konzertsaal im Westflügel, Einlass ab 18.30 Uhr. Kartenvorbestellungen unter Telefon 03881/719688 bzw. info@kms-nwm.de.

Am Sonnabend, 22. Juni, um 19.30 Uhr gastiert der russische Pianist George Voylochnikov im Festsaal Boltenhagen. Er wird einen romantischen Klavierabend gestalten. Mittelpunkt des Konzertabends sind Werke der Klavierromantik. Der Pianist und Kulturmanager Frlorian Koltun übernimmt die Moderation des Abends und wird zwischen den Werken mit Anekdoten und Hintergrundberichten auch „Klassik-Einsteigern“ den Zugang zur Musik leicht ermöglichen. Die Ticketpreise betragen 14 Euro (VVK 12 Euro) Schüler bis 18 Jahren haben zu allen Konzerten freien Eintritt. Weitere Informationen unter Tel. 038825 3600.

Das Gastspiel der Schönbarger Späldäl am Sonntag, 23. Juni, in Grevesmühlen muss krankheitsbedingt leider ausfallen, teilen die Organisatoren mit. Die bereits verkauften Karten werden in der Stadtinformation Grevesmühlen zurück genommen.

Die Mittsommer-Remise in Mecklenburg lädt am 22. Juni wieder viele kulturbegeisterte Besucher ein. Darunter sind auch die Gutshäuser Stellshagen und Parin ein Teil des „Langen Wochenende der nordischen Gutshäuser“. Führungen durch den Park und über den Gutshof werden in Stellshagen um 15 Uhr und in Parin um 17 Uhr durch die Gutshausbesitzer Gertrud Cordes und Bill Nikiel persönlich gemacht. Wer sich für die Geschichte der Gutshäuser interessiert, kommt dabei voll auf seine Kosten. Erfahren Sie mehr über die Vergangenheit beider Gutshäuser, über den Mut und der Leidenschaft, die benötigt wird, um ein solches Gut zu übernehmen.

Michael Prochnow