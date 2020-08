Das sind die schönsten Cafés an der Ostseeküste

Boltenhagen/Stralsund

Sanddorntorte, zuckerarme Heidelbeertörtchen, üppiges Frühstück oder veganer Strudel – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Besondere Cafés in Mecklenburg und Vorpommern

Preiselbeerschorle und Smörrebröd in Boltenhagen

Pia Lindquist-Franz setzt in ihrem Café in Boltenhagen ganz auf skandinavische Gelassenheit. „Bei uns können die Gäste die Seele baumeln lassen. Wir haben viel Platz zwischen den Tischen, die Gäste können entspannt bei uns sitzen“, sagt die Café-Inhaberin. Von der Hektik in Küche und Service sollen die Gäste nichts mitbekommen. „Es ist viel los bei uns, aber wir arbeiten mit Tischreservierungen und bleiben so gelassen“, berichtet sie. Gerade in der Corona-Zeit müsse man auch Mensch bleiben, findet die Finnin.

Anzeige

Für die heißen Tage empfiehlt sie typisch skandinavische Getränke – zum Beispiel Preiselbeer- oder Heidelbeerschorlen. Die gibt es auch als Spritz. Auch die Törtchen empfiehlt sie. „Die backen wir mit wenig Zucker.“ Wer lieber Herzhaftes mag, für den gibt es zum Beispiel Smörrebröd. Im Café „ Lindquist“ ist alles hausgemacht. Pia Lindquist-Franz lebt seit 2005 im Ostseebad und hat das skandinavische Café erst 2017 an der Strandpromenade in Boltenhagen eröffnet. Das Café „ Lindquist“ in Boltenhagen, Strandpromenade 36a, ist täglich von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet, sonntags bis 17 Uhr. Am Mittwoch ist Ruhetag. Reservierung unter 038825 / 859900.

Weitere OZ+ Artikel

Das Café Lindquist in Boltenhagen setzt auf skandinavische Gelassenheit. Die Törtchen werden nur mit wenig Zucker gemacht. Quelle: privat

Zurück zur Übersicht

Frühstücken mitten in der Wismarer Altstadt

Das Frühstück für zwei ist der Hammer mit Sekt, Kaffee oder Tee, Orangensaft, dazu kleine Gläser mit frischen Früchten und Naturjoghurt, dekoriert mit essbaren Blüten. Auf die heißen Brötchen kommt der selbst gemachte Eiersalat, Käse oder Wurst aus der Region und nicht aus der Massentierhaltung. Oder natürlich die Marmeladen, für die Café-Chefin Sandra Kriegsmann so bekannt ist. So sieht das opulente Frühstück für zwei im Café „EigenSinn“ in Wismar aus. Zum Glück gibt es die Marmeladen, Konfitüren und Gelees auch im Glas für das Frühstück zu Hause. Oder eben zum liebevoll angerichteten Frühstück mit guten Dingen aus der Region. Auf dem Tisch in dem Café in der Wismarer Altstadt steht nicht einfach ein „Reserviert“-Schild, sondern ein Kreideschildchen: „Dieser Tisch freut sich auf einen Besuch von Familie Schmidt“. Und reservieren – das ist für das Café „EigenSinn“ zu empfehlen.

Frühstück im Café „EigenSinn“ in Wismar - lecker, regional, bio und sehr gemütlich. Quelle: Nicole Hollatz

Sandra Kriegsmann hat vor etwas mehr als einem Jahr das kleine Café in der Breiten Straße in Wismar gegründet, am sogenannten „Ziegenmarkt“ am Rande der Wismarer Altstadt Richtung Hafen. Sie lockt mit allerlei Selbstgemachtem. Die „EigenSinn“-Kuchen und Torten lassen gute Vorsätze vergessen, die frisch zubereiteten Waffeln sind mit Obst oder Lachs definitiv gesund. Oder als süße Variante gesund für die Seele. Sogar der Hund bekommt einen selbst gemachten Hundekeks.

Mit den selbst gemachten Dingen wie Likören und Marmeladen mit den gesunden Rohstoffen aus dem Garten fing es bei Sandra Kriegsmann an. Die kamen gut an und hatten ihre Fans in Wismar. So entstand die Idee des Cafés mit dem gleichen hohen Anspruch an Qualität und Geschmack. Aus der „leidenschaftlichen Marmeladenköchin“ wurde eine genauso engagierte Cafékünstlerin. „Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich hier stehe. Das ist schön, einfach schön“, sagt Sandra Kriegsmann, die mit ihrem Lächeln einfach ansteckt. Das Café „EigenSinn“ in Wismar, Breite Straße 51, hat jeweils dienstags bis sonntags von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. Telefon: 03841 / 2462045.

Zurück zur Übersicht

Kaffeehauskultur in Kühlungsborn und Warnemünde

Klassisch und traditionell – so könnte man die Cafés der Familie Röntgen wohl am ehesten beschreiben. Das Unternehmen „Classic Conditorei & Café Röntgen“ kann auf eine lange Familientradition zurückblicken. Bereits 1897 eröffneten die Vorfahren der Familie Röntgen in der Neuen Reihe 19 im damaligen Brunshaupten die erste Bäckerei. In seiner heutigen Form gibt es das Café „ Röntgen“ im Stammhaus in der Strandstraße in Kühlungsborn erst wieder seit 1993. Gegenwärtig wird das Familienunternehmen, nunmehr bereits in fünfter Generation, von Frank Röntgen geführt. Er ist Eigentümer und alleiniger geschäftsführender Gesellschafter.

Auf den Speisekarten in den vier Cafés in der Region stehen nicht nur Creme-, Sahne-, Obst-, Baiser- oder gebackene Torten aus der eigenen Konditorei. Auch Herzhaftes ist dort zu finden – darunter typische Gerichte aus Mecklenburg, aber auch Klassiker wie Wiener Würstchen, Matjes-Stulle oder Quiche. Das Stammhaus des Café „ Röntgen“ ist in Kühlungsborn, Strandstraße 30a, täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende schon ab 8 Uhr, Telefon 038293 / 78136. Weitere Cafés befinden sich in der Ostseeallee 45 ebenfalls in Kühlungsborn und täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet, in Warnemünde in der Seestraße 5, täglich geöffnet zwischen 8 und 18 Uhr, Telefon 0381 / 5193656. In Rostock im Galeria-Kaufhof befindet sich ebenfalls ein Café „ Röntgen“ im Erdgeschoss, es ist montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, Telefon 0381 / 45838300.

Sanddorn-Torte ist die Spezialität des Cafés Röntgen. Quelle: Ove Arscholl

Zurück zur Übersicht

Kuchen und Kultur in der Rostocker KTV

Das Törtchenlokal „Waldenberger“ in der Rostocker Kröperliner-Tor-Vorstadt hat Timm Berger 2017 eröffnet. Im Café gibt es nicht nur – wie der Name schon sagt – Törtchen. Wer dort Kaffee und Kuchen genießt, bekommt nicht selten auch Live-Musik geboten oder auch mal eine Lesung. Das kleine Café besticht vor allem durch seinen alternativen Charme. Torten, Kuchen, Kekse und Kaffeekreationen gibt es im „Waldenberger“ und immer mal wieder ein kleines Konzert, das direkt vor der Tür auf dem Gehweg stattfindet – wie zum Beispiel bei der „ Fête de la Musique“ im Juni. Das Törtchenlokal „Waldenberger“ in Rostock ist in der Waldemarstraße 52 zu finden und ist zurzeit montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende von 13 bis 17 Uhr, Telefon 0176 / 2331481.

Im Törtchenlokal „Waldenberger“ in Rostock gibt es nicht nur Torte, Kuchen und Kekse, sondern ab und zu mal Musik direkt vor der Tür – wie hier zur „Fête de la Musique“. Quelle: Ove Arscholl

Zurück zur Übersicht

Hausgemachtes im „ Café und Kultur“ in Prerow

Kuchen und Torten, alles hausgemacht, sowie kleine Speisen auch für Veganer – das ist ein Angebot, mit dem Nancy Fleischmann die Gäste im „ Café und Kultur“ in Prerow punktet. Die 39-Jährige hat das Café im Kulturkaten „Kiek in“ im Jahr 2012 übernommen. Aufgrund der Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus stehen der gelernten Stuckateurin derzeit nur gut 60 Plätze zur Verfügung. Sie weiß, dass ihre Gäste die besondere Atmosphäre in dem sanierten Kulturkaten genießen. Im Garten sitzen die Besucher abseits der viel befahrenen Ortsdurchfahrt. In direkter Nachbarschaft findet sich ein großer Spielplatz, immer montags bauen regionale Händler ihre Stände unweit der Tische im Außenbereich auf. Und nicht zuletzt ist ebenfalls im Garten des Kulturkatens das Cartoonair am Meer aufgebaut. Der zunehmenden Nachfrage nach veganen Speisen kommt Nancy Fleischmann beispielsweise mit einer Avocado-Tarte entgegen. Geöffnet ist das „ Café und Kultur“ in der Waldstraße 42 in Prerow täglich von 11 bis 18 Uhr. Samstags ist Ruhetag.

Das „Café und Kultur“ im Kulturkaten „Kiek in“ in Prerow punktet mit hausgemachtem Kuchen und kleinen Speisen.. Quelle: Timo Richter

Zurück zur Übersicht

Torten aus der Backstube des Demeter-Bauernhofs in Elmenhorst

Einen Kaffee und frisch gebackene Torten unter freiem Himmel und umgeben von der Natur und glücklichen Tieren genießen: Das ist im „Alten Pfarrhof“ von Claudia Resthöf in Elmenhorst (Vorpommern-Rügen) möglich. Das kleine Café auf dem Demeter-Bauernhof ist ein kleiner Geheimtipp.

Seit 1996 wächst der „Alte Pfarrhof“ in Elmenhorst kontinuierlich. Claudia Resthöf weiß: Das Interesse der Verbraucher an Bio-Lebensmitteln sei größer geworden. Das würde sie am Kundenstamm deutlich merken – mit Eröffnung des Hofcafés habe sich dieser sogar verfünffacht. Angefangen mit biologischer Landwirtschaft kam zwei Jahre später die Käserei hinzu, dann die Backstube und schließlich vor drei Jahren das Café. Letzteres konnte mit einer Förderung durch das Modellvorhaben Land(auf)schwung verwirklicht werden. Im „Alten Pfarrhof“ können Besucher eigenen Käse herstellen, auf Strohballen herumtollen oder sich auf dem Hof umsehen, auf dem 40 Milchkühe der alten Rasse „Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind“, Jungtiere und ein Zuchtbulle sowie einige Schweine leben.

. Quelle: Carolin Riemer

Zurück zur Übersicht

Stralsunder „Südwest“ bietet regionalen Genuss

„Südwest“ – das kleine Café im Herzen der Stralsunder Altstadt ist schon lange kein Geheimtipp mehr, sondern Stammcafé für viele Stralsunder und gern entdeckter Ort der Besucher der Stadt.

Mit Blick auf die Nikolaikirche und das Rathaus können die Gäste kulinarische Leckereien draußen oder drinnen genießen. Nachdem Stephanie Walther und Sebastian Ermel, Cousine und Cousin, sich beruflich – auf einer ganz anderen Schiene – in aller Welt tummelten, trafen sie sich schließlich am Sund wieder. Mit der Idee, ein Café zu eröffnen, in dem sich sowohl ihre Eindrücke durch Reisen und Leben im Ausland wiederfinden als auch ihre Liebe zum Nordosten und der Region.

Das Motto der Unternehmer lautet: Regionaler Genuss bei Freunden. Stephanie Walther und Sebastian Ermel haben ein individuelles Café geschaffen, hip und gemütlich, in dem sich nicht nur jede Altersgruppe wohl fühlt, sondern auch die unterschiedlichsten Menschen aufeinander treffen. Und mit einem kulinarischen Angebot ein bisschen abseits des Bekannten, aber mit regionalen Produkten.

Sebastian Ermel und Stephanie Walther vom Café „Südwest“ in Stralsund bieten derzeit einen Lieferservice für die Kunden an. Quelle: privat

Zurück zur Übersicht

Lecker einkehren im Puppen- und Spielzeugmuseum Putbus

Auf Rügen gibt es viele schöne Orte zum Kaffeetrinken, aber kaum einen, der so originell ist wie das Café im Puppen- und Spielzeugmuseum. Es liegt am Rande des Putbusser Schlossparks und ist einen eigenen Ausflug wert. Dort, wo man heute den Blick auf den See genießen kann, waren im historischen Vorbild des Gebäudes einst Affen untergebracht. Erbaut im Jahr 1846 auf Wunsch der Fürstin Luise zu Putbus diente es im Laufe der Zeit – nach dem Verschwinden der Affen um 1900 – verschiedenen Nutzungen, bis es vor 26 Jahren die heutige Betreiberin übernahm und das Café sowie ein Spielzeug-Museum einrichtete.

Nicht nur das Flair des Pavillon-Hauses, auch manches andere ist besonders: der Kaffee ist handgefiltert und schmeckt sensationell, die Stücke der täglich selbst gebackenen Torten haben enorme Ausmaße. „Erstaunlicherweise kommen die Teller immer leer zurück“, verrät die Chefin, die von 10 bis 18 Uhr täglich anzutreffen ist. „Unsere Torten machen nicht schlank, aber glücklich“, ist ihr Motto.

Wenige Parkmöglichkeiten direkt am Haus – ein paar Schritte entfernt befindet sich der große Parkplatz des Marstalls. Für das Navi: Kastanienallee 1, 18581 Putbus

Das Café im Puppen- und Spielzeugmuseum Putbus. Im historischen Vorbild des Gebäudes waren Affen untergebracht. Quelle: Christa Driest

Zurück zur Übersicht

Breite Auswahl auf Usedom

Wer auf der Insel Usedom ein Café besuchen möchte, hat eigentlich die Qual der Wahl. Zwischen Peenemünde, Ahlbeck und dem idyllischen Hinterland gibt es eine Vielzahl von Cafés, die zum Verweilen einladen. Die einen sind urig, die anderen haben noch ihren Charme aus vergangenen Tagen, die nächsten sind im ländlichen Hinterland. Es ist wirklich sehr schwierig zu beurteilen, wer hier „die Besten“ sind. Hier eine Auswahl von Cafés, bei denen sich ein Besuch lohnt. Das „Seelchen“ in Neuendorf ist über die Insel hinaus dafür bekannt, dass dort reihenweise kreative Torten gebacken werden.

Ein Besuch lohnt sich außerdem in folgenden Einrichtungen: Alte Feuerwehr in Benz, Hofcafé Landlust in Güssow im Lieper Winkel, das Café an der Benzer Mühle in Benz, das Schloon-Idyll in Bansin, Café Röntgen in Ahlbeck, Insel-Café in Sauzin mit Blick auf den Peenestrom und die Stadt Wolgast, Forsthaus Fangel in Heringsdorf, Naschkatze in Krummin, „Vergiss dein nicht“ in Dargen, Hof-Café Tante Wally in Neppermin und das Café Moritz in Koserow. Letztgenannten räumten vordere Plätze beim Eisdielentest ab.

Doreen Knuth-Grambow vom Eiscafé Moritz in Koserow. Quelle: Hannes Ewert

Zurück zur Übersicht

Von Michaela Krohn, Nicole Hollatz, Carolin Riemer, Miriam Weber und Hannes Ewert