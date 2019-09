Grevesmühlen

Mehr als 60 000 Zuschauer haben in diesem Sommer die neuen Abenteuer von Capt’n Flint und seiner Crew im Piraten Open Air in Grevesmühlen erlebt. Intendant Peter Venzmer zog unmittelbar nach der letzten Vorstellung, die 1600 Besucher im restlos ausverkauften Theater sahen, eine positive Bilanz der abgelaufenen Spielzeit.

„Auch die von Jahr zu Jahr wechselnden Bühnenbildbauten verdienen in jeder Hinsicht Respekt. Auf keiner Open Air Bühne, noch nicht einmal in Las Vegas, fährt ein 17 Meter langes Schiff schießend bis 6 Meter vor das Publikum“, so der Intendant. Hier ein paar Fakten zur Saison 2019:

Stabile Zuschauerzahlen trotz verkürzter Spielzeit

Als Crew der MS Deutschland, dem Fernseh-Traumschiff, gaben sich die Schauspieler als Florian Silbereisen und Sascha Hehn aus. Quelle: Michael Prochnow

Die Marke von 60 000 Zuschauern wurde erreicht trotz sechs Tage weniger Spielzeit. Weil die Ferien in den Bundesländern so ungünstig lagen, gab es in diesem Jahr nur 62 Aufführungen, im nächsten Jahr werden es wieder 68 sein. Angestiegen war im Vorfeld erneut die Zahl der Vorbestellungen, allein für die Deniere am Sonnabend hatten zahlreiche Besucher die Tickets bereits im Herbst vergangenen Jahres gekauft.

Welche Höhepunkte gab es noch?

Das Team des Piraten Open Air bei der Premiere des Kurzfilmfestivals "Die verbrannte Palme" Quelle: Michael Prochnow

Die Deniere war neben der gelungenen Premiere einer der Höhepunkte der Saison. Aber inzwischen hat das Ensemble das Programm erweitert. So gab es in diesem Jahr erstmal den Kurzfilmwettbewerb um die „Verbrannte Palme“ in Anlehnung an das Filmfest in Cannes. Das Ergebnis war mehr als beeindruckend, die Schauspieler hatten eigene Kurzfilme eingereicht, die auf einer oscarreifen Veranstaltung präsentiert wurden. Allerdings nur vor geladenen Gästen. Für die Zukunft verspricht Peter Venzmer einen anderen Rahmen dieses Filmfestes.

Welche Promis waren in diesem Jahr dabei?

Mit jeder Menge Klamauk wurde die letzte Vorstellung der Saison noch einmal ein Höhepunkt. Quelle: Michael Prochnow

Die großen Namen gab es nicht. Dafür mehr Qualität und ein eingespieltes Ensemble mit wunderbaren Schauspielern, die neben Hauptdarsteller und Regisseur Benjamin Kernen für Vielfalt auf der Bühne sorgen. Dustin Semmelrogge zählt ebenso dazu wie Michael Heuel und auch Sängerin Hannah Jobson war mit ihrem Duettpartner Alex Taylor ein Gewinn für die Aufführungen.

Wie laut ist das Theater?

Das wird sich zeigen, die Stadt Grevesmühlen hat Messungen durchführen lassen. Hintergrund ist die Klage einiger Anwohner, die kritisieren, dass die Lärmschutzrichtlinien nicht eingehalten und die Überschreitung durch Ordnungsbehörde, den Landkreis in diesem Fall, nicht reguliert würde. Die Ergebnisse der Messungen stehen noch aus.

Wie geht es weiter im nächsten Jahr?

Auf jeden Fall wieder mit 68 Spieltagen. Beginn ist am 19. Juni, die letzte Vorstellung findet am 5. September statt. Dann heißt es „Ein Königreich vor dem Wind“, Intendant Peter Venzmer verspricht weitere Überraschungen und Highlights für die Zuschauer. Auch eine Benefizveranstaltung für die Lidahilfe Grevesmühlen wird es wieder geben, und zwar am 15. August um 14 Uhr. Tickets gibt es unter www.piratenopenair.de.

