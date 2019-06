Grevesmühlen

Der Fahrer eines mit drei Personen besetzten Kleintransporters hat sich am Donnerstag in Grevesmühlen leicht verletzt. Eine Frau und ein Kind, die sich ebenfalls in dem Wagen befanden, blieben unverletzt, teilte die Polizei mit. Die Unfallursache ist noch unklar, nach bisherigen Erkenntnisse kam der Transporter aus Richtung Warnow nach Grevesmühlen. In Höhe des Abzweiges Sandstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in Richtung Ploggensee in den Grünstreifen. Die dichten Büsche dort verhinderten, dass der Wagen bis ins Wasser fahren konnte. Die Grevesmühlener Feuerwehr zog den schwer beschädigten Transporter aus dem Unterholz.

Michael Prochnow