Das waren die kuriosesten Einsätze der Grevesmühlens Feuerwehr

Grevesmühlen

Die Meldung über die falsche Vogelspinne vom vergangenen Freitag in Grevesmühlen ist in den sozialen Netzwerken der Hit, mehrere Tausend Zugriffe hat allein die Meldung der OSTSEE-ZEITUNG. Feuerwehrmann Nico Voigt hält lächelnd auf dem Foto die Spielzeugspinne in der Hand.

Die Kameraden nahmen den Einsatz mit Humor. Solche Notfälle sind zwar nicht alltäglich, aber die Männer und Frauen um Wehrführer Steve Klemkow haben in den vergangenen Jahren schon etliche knifflige Situationen bewältigt. Ein Rückblick:

Anzeige

Feuerwehrmann Nico Voigt mit der Spielzeugspinne Quelle: Prochnow

Weitere OZ+ Artikel

Pferd im Sumpf

So unter anderem im Februar 2009, als ein Pferd im Morast stecken geblieben war. Zwischen Alt und Neu Degtow war eine Reiterin mit ihrem Tier plötzlich im Morast versunken. Mit 24 Mann rückten die Feuerwehrleute aus, ein Tierarzt unterstützte die Helfer. Die ganze Aktion dauerte mehrere Stunden, zu allem Überfluss hatte sich auf der Fahrt zum Unglücksort auch noch der Rüstwagen festgefahren.

Über eine Stunde gruben die Feuerwehrleute das Pferd teilweise mit den Händen aus dem Schlamm. Weil das Tier nach der Rettung zu schwach war, um auf dem weichen Boden zu stehen, zogen sie das knapp 500 Kilogramm schwere Pferd auf einer Plane aus dem Wald. Dann konnte es in einen Anhänger verladen und auf den heimischen Hof gebracht werden.

Katze im Container

Mit der berühmten Katze hatten Grevesmühlens Feuerwehrleute auch bereits zu tun, wenn sie auch nicht auf einem Baum festsaß. 2018 meldete eine Anruferin, dass sich in einem Glascontainer ein Stubentiger befinden würde, der verzweifelt miauen würde.

Also machten sich die Retter auf, hebelten mit der hydraulischen Schere zwei Container auf – und fanden nichts. Offenbar hatte sich die Mieze vor lauter Angst selbst gerettet.

Larven im Brandmelder

Apropos Tiere: Die Brandmeldeanlage der Malzfabrik in Grevesmühlen hielt die Feuerwehr über etliche Monate in Atem. Alle paar Tage rückten die Helfer aus. Der Grund waren Larven auf den Sensoren der Melder im Keller der Kreisverwaltung. Es dauerte eine ganze Weile, bis der Fehler gefunden und schließlich behoben war – seitdem war Ruhe.

Jedenfalls solange, bis die Brandmeldeanlage in der DRK Wohnanlage am Tannenberg sich verselbstständigte. Allein im Jahr 2018 rückte die Feuerwehr 26 mal in Richtung Tannenberg aus. Am Ende ließ der Betreiber eine neue Anlage installieren.

Bein im Fahrrad eingeklemmt

Im September 2018 wurde die Feuerwehr in Grevesmühlen gerufen, weil ein Kind mit dem Fahrrad so unglücklich gestürzt war, dass es mit einem Bein zwischen Rahmen und Pedale festhing. Die Feuerwehr montierte schließlich einige Teile des Fahrrades, so dass der Junge befreit wurde.

Auch lesenswert:

Von Michael Prochnow