Das würde Grevesmühlens Jugend mit 10 000 Euro machen

Grevesmühlen

Das Geld ist da, es muss nur ausgegeben werden! Wer träumt nicht davon? Für die Kinder und Jugendlichen könnte es Wirklichkeit werden. Auch wenn sie sich von der fünfstelligen Summe kein Traumschloss bauen lassen können, dürfen sie kreativ werden – ihre Ideen einbringen und mitbestimmen.

„Im Kinder- und Jugendbereich haben wir im vergangenen Jahr 10 000 Euro einsparen können“, verkündet Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (ptl.). Diese Summe soll nun für Projekte zur Verfügung gestellt werden, die von Kindern und Jugendlichen vorgeschlagen werden können. Dazu gibt es am Donnerstag, den 27. Februar, um 16 Uhr ein erstes Treffen im Rathaussaal. Eingeladen sind alle, die tolle Ideen im Gepäck haben und an der Verwirklichung feilen wollen.

Tipps fürs Konzept

„Bei dem Treffen wollen wir vorstellen, welche Aktivitäten und Ideen rund um die Belange der Kinder und Jugendlichen bereits stehen“, erläutert Lars Prahler. Außerdem soll den jungen Gästen gezeigt werden, wie genau sie ihre Vorschläge einbringen können und wie die Entscheidung über das Projekt – oder auch die Projekte – getroffen werden.

Fest steht: Die Jugendlichen, am besten in Gruppen, müssen sich wirklich Gedanken machen, ein Konzept entwickeln und gegebenenfalls Kostenvoranschläge einholen. Klingt abschreckend? Na, die Eltern helfen bestimmt dabei! „10 000 Euro sind eine große Summe, da sollte man dabei sein“, wirbt Lars Prahler für die Aktion.

Wünsche sind da – aber reicht das Geld?

In der Tat seien 10 000 Euro eine große Summe, meint Ksavier Nadobny, den die OZ vorab fragte, was er mit dem Geld für Grevesmühlen anfangen würde. Einen Indoorspielplatz würde sich der Grundschüler für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt wünschen. „Das wäre toll. Dann können wir auch spielen, wenn es regnet“, sagt er. Ob er mit 10 000 Euro hinkommen würde? Baugrundstück erwerben, Kosten für den Bau und für die attraktiven Spielgeräte sowie die zukünftigen Unterhaltungskosten wie Strom und Wartung … „Das reicht dann wohl doch nicht“, schätzt der Neunjährige ein. „So ein Haus ist ja teuer.“

Ksavier Nadobny (9): „Ein Indoorspielplatz wäre cool. Aber dafür reicht das Geld nicht.“ Quelle: Jana Franke

Kostengünstiger, so meint Lilli Pamperin, würde ihre Idee sein. „Ich fände einen Kletterpark gut.“ Der Wald am Ploggensee würde sich dafür eignen. „Wie in Boltenhagen könnten dann an den Bäumen die Seile und Netze befestigt werden“, plant die neunjährige Grundschülerin. Den Kletterpark im Ostseebad findet sie „richtig cool“. Und wer soll den Kletterpark betreiben? Schließlich müssen sich die Kinder gesichert und beobachtet durch den Parcours bewegen. Ausgereift ist die Idee also noch nicht, „aber es wäre cool für Grevesmühlen“, glaubt sie.

Lilli Pamperin (9): „Im Wald am Ploggensee könnte ein Kletterpark gebaut werden. Dafür reicht das Geld bestimmt.“ Quelle: Jana Franke

Über die ganzen Kritzeleien und Schmierereien an Hauswänden, Ampeln und Laternenmasten ärgert sich die elfjährige Regionalschülerin Kati Sommer. Daher ihre Idee: Eine Mauer aufstellen, an der sich Kinder und Jugendliche künstlerisch austoben können. „Die Wände könnten entweder an der Bürgerwiese oder auf der Wiese an der regionalen Schule stehen“, schlägt sie vor. Dort kann dann kostenfrei gesprayt oder gemalt werden. Kunst aus der Dose eben, aber nicht mehr an fremden Häusern, sondern an der zugänglichen und öffentlich nutzbaren Graffitiwand.

Kati Sommer (11): „Ich würde eine Mauer bauen, an der sich alle mit Graffiti und Farben ausprobieren können.“ Quelle: Jana Franke

Auch andernorts beschäftigt sich die Politik mit einer solchen Idee – jüngst auch in Greifswald. Nach mehrfachem Wunsch von Jugendlichen sollen dort legale Graffitiflächen geschaffen werden. Also gar nicht mal die schlechteste Idee von Kati.

Fe Bibow und Abby Hingst (beide 12) würden die 10 000 Euro ins Kino stecken. „Dann müssten wir nicht mehr nach Schwerin, Lübeck oder Wismar fahren“, meint Fe. Die 10 000 Euro würden für die Sanierung des maroden Gebäudes nicht reichen, „aber es wäre ein Anfang“, sagt Fe. Und dann würde ein Café in dem Gebäude nicht schlecht sein. „Dort könnten sich Jugendliche nach der Schule treffen“, schlägt Abby vor.

Seit Januar 2001 ungenutzt: das Kino in Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Da das Kino in Privathand ist, würde wohl auch die Umsetzung dieser Idee schwierig werden. Es ist noch genug Zeit zum Schmieden von Ideen – und dann kommt doch einfach am 27. Februar in den Rathaussaal!

Lesen Sie auch:

Von Jana Franke