Rostock/Grevesmühlen

Die Sonne über den Masten der Segelschiffe taucht den Hafen in ein warmes Licht, im Wasser spiegelt sich die Sonne. Die Stimmung im Hafen der Weißen Wiek ist vor allem im Sommer herrlich anzusehen. Schiffe lagen hier auch in den vergangenen Jahrzehnten, allerdings handelte es sich um Kriegsschiffe. Erst hatten die Nazis hier eine Halbinsel aufschütten lassen, um Flugzeugwaffen zu erproben, später übernahm die Rote Armee den Stützpunkt ehe die Grenzbrigade Küste der NVA hier einzog. Mit der Wende verschwand das Militär, heute erinnert kaum noch etwas an die düstere Vergangenheit dieses Ortes. Und so geht es vielen einstigen Stützpunkten, Kasernen und Übungsplätzen in Mecklenburg.

Die Rote Armee in Wismar

Russische Soldaten in der Kaserne in Wismar kurz vor dem Abzug. Quelle: Archiv

Der einstmals größte Stützpunkt der Roten Armee in Wismar ist heute nicht mehr zu erkennen. Aus der Kaserne im Westen der Hansestadt ist inzwischen ein Stadtteil entstanden, der nicht nur Erholung bietet sondern auch neuen Wohnraum und Platz für eines der spannendsten Museen im Land, das Phantechnikum. Das befindet sich übrigens in den letzten verbliebenen Kasernengebäuden. Die russischen Truppen zogen Mitte der 1990-er Jahre aus Wismar ab, nachdem sie seit Ende des Zweiten Weltkriegs hier stationiert gewesen waren. Viele Jahre lag das Areal brach, bis vor knapp 20 Jahren die Umbauarbeiten für die Landesgartenschau begannen.

1116 Standorte der Roten Armee in der DDR Die Zahl der Standorte der sowjetischen Streitkräfte in der ehemaligen DDR lag nach aktuellen Recherchen bei 1116. Und dabei sind lediglich die Übungsplätze, Kasernen und anderen militärischen Flächen und Gebäude einberechnet, hinzu kommen zahlreiche zivile Bereiche wie die Wohnungen und Häuser der Angehörigen. In 616 Orten verteilten sich die Objekte. Mehr als eine Million Soldaten hatte die Rote Armee zeitweise auf dem Gebiet der DDR stationiert, 1994 zogen die Truppen ab, nachdem die EU sich verpflichtet hatte, Wohnraum auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zu schaffen. So wurden dort ganze Stadtteile neu errichtet, um den zurückkehrenden Soldaten Wohnungen zur Verfügung stellen zu können.

Nach den Soldaten kam die „Kommune“

Eine der größten Hinterlassenschaften der Grenzbrigade Küste der NVA im Klützer Winkel waren die Stützpunkte der Grenzbrigade Küste, neben der Halbinsel Tarnewitz gab es zahlreiche Außenstellen. So zum Beispiel westlich von Redwisch, einem Ortsteil von Boltenhagen. Dort befand sich direkt auf der Steilküste ein Stützpunkt, der unmittelbar nach der Grenzöffnung aufgegeben worden war. Kurze Zeit später siedelten sich dort zahlreichen Männer und Frauen aus dem ganzen Bundesgebiet an, die das Areal kurzerhand zur Kommune erklärten. Nach monatelangem Streit mit den Behörden und der Erkenntnis, dass der freiheitsliebende Gedanke vor allem in den Wintermonaten an seine Grenzen stößt, löste sich die Gemeinschaft auf. Später wurde das Gelände eingezäunt, die Bundeswehr hat dort Technik aufgestellt.

Apropos Technik: Zwischen Grevesmühlen und Klütz hatte die Rote Armee eine Radarstation betrieben, die mit der Wende verschwand. Das rund zwei Hektar große Gelände fand schnell Zuspruch bei den Motorsportlern der Region. Weitab von Wohnhäusern sind dort heute die Offroader mit ihren Geländewagen unterwegs.

Die Offroader sind auf der ehemaligen Radarstation bei Grevesmühlen zu Hause. Quelle: Archiv

Auch im Landkreis Rostock existierten zu DDR-Zeiten diverse Kasernen, die von der NVA und der Sowjetarmee für militärische Zwecke genutzt wurden. Von vielen ist nicht mehr als eine Ruine übrig geblieben. So wie in Graal-Müritz oder Kühlungsborn.

Einige hingegen wurden nach 1990 von der Bundeswehr übernommen und erfüllen wichtige Funktionen im Militärkomplex Deutschlands.

Warnemünde

Der Marinestützpunkt im Stadtteil Hohe Düne zählt zu den wichtigsten der Deutschen Bundeswehr. Nach dem Krieg waren die Anlagen der Kriegsmarine der Wehrmacht weitesgehend zerstört. Der Standort wurde wieder aufgebaut und bis 1990 von der Volksmarine der DDR genutzt. Heute ist der Stützpunkt Standort der Einsatzflotille 1, zusammen mit den Marinestützpunkten Eckernförde und Kiel, deren Kommando sie untersteht. Bis 2024 sind einige Modernisierungsmaßnahmen geplant. Unter anderem neue Schiffe und Simulatoren und mehr Platz für die Truppen. Zudem soll die Zahl der Soldaten von aktuell 1300 bis 2024 auf 1900 anwachsen.

Rostock

2012 wurde Rostock zum Standort des Marinekommandos. „Hier wird künftig der operative Puls der Marine schlagen“, sagte die ehemalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU) beim Richtfest für das neue Gebäude des Marinekommandos im Jahr 2018. 3000 Soldaten und zivile Beschäftigte sind aktuell in Rostock bei der Marine aktiv. In dem neuen Führungszentraum in der Hanse-Kaserne sollen ab 2023 allein 500 Soldaten arbeiten.

Kasernen-Komplex Ulmenstraße: 1991 hat der damalige Bürgermeister Klaus Kilimann ( SPD) angeregt, dass der Bundesgrenzschutz aus der Kaserne in der Ulmenstraße auszieht. Die Beamten waren dort nach dem Abmarsch der Sowjettruppen Anfang der 1990er Jahre eingezogen. Das Areal sollte der Universität zur Verfügung stehen. Rund zwei Jahrzehnte später ist der „Uni-Campus Ulmenstraße“ Wirklichkeit. Die ehemaligen Kasernen beherbergen heute die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät.

Laage / Kronskamp

Um 1980 wurde der Militärflugplatz in Laage gebaut und kurz darauf von der NVA in Betrieb genommen. Seit 1993 ist Laage/ Kronskamp der Standort des Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff". In den 1980ern entstanden in Kronskamp hunderte Wohnungen für die dort stationierten Soldaten. Heute sind dort rund 25 Kampfjets vom Typ Eurofighter stationiert. Etwa 1300 Menschen, davon 1000 Soldaten und bis zu 60 Piloten arbeiten in Laage. Den Flugplatz teilt sich das Geschwader mit dem zivilen Flughafen Rostock-Laage.

Areal des 1978 gebauten Flugplatzes der ehemaligen Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR in Rostock - Laage- Kronskamp, der nach 1990 als einziger in Deutschland militärisch (rechte Bildseite) und seit 1993 auch zivil (links, vorn) genutzt wird. Mit einer Fläche von 1.200 Hektar war er der größte Militärflugplatz der DDR und ist jetzt der größte in der Bundesrepublik, Standort des Jagdgschwaders 73 "Steinhoff" , später Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" mit MIG 29, Phantom F4 und Eurofighter. Die Start- und Landebahn (Mitte) ist 2.500 Meter lang und 51 Meter breit Quelle: dpa

Sanitz und Prangendorf

Einen Steinwurf von Sanitz entfernt liegt die Siebenbuche Kaserne. In den 60er Jahren kamen die ersten Soldaten, damals noch in NVA-Uniform. Nach der Wende übernahm die Bundeswehr die Kaserne. Hier ist die Flugabwehrraketengruppe (FlaRak) 21 stationiert, der größte Luftwaffenverband in MV. Die Unterkünfte und Verwaltungsgebäude aus DDR-Zeiten wurden nach und nach saniert.

In der Graf-Yorck-Kaserne in Prangendorf sind die Versorgungsstaffel und die vierte und fünfte Staffel der Flugabwehrraketengruppe 21 beheimatet.

Halbinsel Wustrow

Die Halbinsel, auf der bis 1993 russische Militärs stationiert waren, ist noch immer für die Öffentlichkeit gesperrt. Die ehemaligen Militär- und Verwaltungsgebäude sind seitdem der Verwahrlosung preisgegeben. Wegen vieler Altlasten ist das Betreten nur an der Seite eines Experten erlaubt.

Die Bundeswehr entschied sich nach einem Truppenübungsplankonzept gegen die militärische Nutzung der Halbinsel. Im Jahr 1998 wurde die gesamte Halbinsel an einen Investor verkauft, der dort eine Urlaubs- und Freizeitoase plante. Die Stadt Rerik sprach sich jedoch dagegen aus. Seit Juni 2018 erlaubt der Investor von Rerik ausgehende Planwagenfahrten und Führungen.

Von Michael Prochnow und Flemming Goldbecher