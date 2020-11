Dassow

Jahrelange dauerte der Rechtsstreit im Fall des CD-Werks in Dassow. Nachdem im Jahr 2006 Steuerfahnder der Staatsanwaltschaft Schwerin das Werk durchsuchten, nahm das Unheil für Hunderte Mitarbeiter seinen Lauf.

Am 28. Januar 2009 schickte Insolvenzverwalter Dirk Decker die letzten 100 von ehemals mehr als 1000 Mitarbeitern nach Hause. Es war ein letztes Aufbäumen, bevor das Kapitel CD-Werk in Dassow endgültig zu Grabe getragen wurde. Aber zu spät, befand das Arbeitsgericht in Schwerin, das mehr als ein Dutzend Klagen von ehemaligen CD-Werkern bearbeitet hatte. Denn für die 100 Angestellten, die bis Ende Januar noch in dem Werk beschäftigt waren, gab es für die letzten vier Wochen Arbeit weder Lohn noch Arbeitslosengeld.

Keine Lohnzahlung, kein Arbeitslosengeld

Lohn konnte nicht gezahlt werden, weil keine ausreichende Insolvenzmasse vorhanden war. Die Arbeitsagentur weigerte sich jedoch auch für den Januar zu zahlen und begründete dies mit dem Umstand, dass die Leute schließlich noch beschäftigt gewesen waren. Etwa 20 von ihnen verlangten im Herbst 2010 Schadensersatz von Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt Dirk Decker. Darüber berichtete die OZ am 10. November 2010.

Insolvenzverwalter Dirk Decker. Quelle: OZ-Archiv

Fehlende Lizenzen

Decker hatte nach den ersten Entscheidungen des Schweriner Arbeitsgerichtes bereits an die Kläger gezahlt – allerdings unter Vorbehalt. Denn der Insolvenzverwalter war in Berufung gegangen. Daraufhin befasst sich das Landesarbeitsgericht mit dem Fall und der entscheidenden Frage, ob Decker zu spät auf die drohende Pleite des ODS-Nachfolgers reagierte.

Denn nachdem ODS bereits Insolvenz angemeldet hatte, übernahm das dänische Unternehmen DTC 100 Mitarbeiter und einen Teil der Produktion. Doch auch dieses Unterfangen scheiterte – unter anderem an den seit Jahren fehlenden Lizenzen für die Produktion von EcoDisk, einer neuen Disk, die dünner ist als herkömmliche Scheiben und deutlich effektiver. Die ist aber durch amerikanische Lizenzen geschützt, was auch aus einem Urteil gegen ODS hervorgeht und dem Insolvenzverwalter bekannt war.

Angeblich gute Aussichten

Dirk Decker hatte dennoch im Dezember 2008 Schreiben an die 100 Männer und Frauen rausgeschickt, in denen er versicherte, dass die Löhne für den Januar aufgrund der avisierten Aufträge gesichert seien. Der damalige Betriebsratsvorsitzende Jürgen Thiergart verkündete kurz darauf, dass Decker alles dafür tue, um die Arbeitsplätze zu erhalten und gute Aussichten für die Zukunft bestünden.

Was Thiergart ebenso wenig wie die Mitarbeiter wusste, war, dass der Großauftrag über die Produktion der EcoDisk, der etwa 200 000 Euro einbringen sollte, aufgrund der Lizenzverweigerung überhaupt nicht umsetzbar war. Weitere Aufträge existierten auf mündlicher Absprache beziehungsweise per Mail. Schriftliche Verträge gab es nicht. Doch das grundlegende Problem war die fehlende Lizenz.

800 Euro pro Mitarbeiter

Das monierte nicht nur das Schweriner Arbeitsgericht in seinem Urteil, ähnlich sahen dann auch die Richter in Rostock die Sache. Sollte sich der EcoDisk-Auftrag als das entscheidende Mosaiksteinchen erweisen, deute alles darauf hin, dass der Insolvenzverwalter eine Pflichtverletzung begangen habe, hieß es während der Berufungsverhandlung.

Am Ende – im Januar 2011 – musste Decker Schadenersatz zahlen. Somit war Dirk Decker einer der wenigen Insolvenzverwalter, der privat für sein berufliches Scheitern zahlen musste. Bundesweit waren zu der Zeit nur eine Handvoll derartiger Fälle bekannt, in denen Rechtsanwälte persönlich hafteten. Decker musste Schadensersatz in Höhe des Arbeitslosengeldes – immerhin rund 800 Euro pro Mitarbeiter – an die 20 Kläger zahlen.

Von Jana Franke