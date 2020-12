Dassow: 44-Jähriger engagiert sich für Verein und Schule

Dassow

Jan Werner wohnt seit 2006 in Dassow – und das gerne. „Es ist alles da, was man braucht“, sagt der 44-Jährige über die Stadt mit ihren Einkaufsmöglichkeiten, der Schule, der Kita, dem Hort, der medizinischen Versorgung, der nahen Ostsee und vielem mehr. Was ihm auch gefällt: „Es gibt ein sehr starkes Vereinsleben in Dassow.“ Jan Werner unterstützt es, indem er im Vorstand des SV Dassow hilft. Er engagiert sich aber auch für die Schule. „Die gute Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern und Schülern liegt mir am Herzen“, sagt Jan Werner. Er ist Mitglied des Schulelternrates und Vorsitzender der Schulkonferenz. Im vorigen Monat reichte er eine Spende der Zurich-Versicherung weiter: 20 neue Computer für Schüler aus finanziellen schwächeren Familien.

Seit 1999 arbeitet Jan Werner als selbstständiger Versicherungskaufmann. Er vermittelt, betreut, hilft bei der Schadensregulierung. Sein Schwerpunkt: Gewerbeversicherungen.

Von Jürgen Lenz