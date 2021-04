Dassow: Ärztin arbeitet in Klinik und Testzentrum

Dassow

Heidi Fielmuth arbeitet in Dassow, seitdem auf Schloss Lütgenhof vor anderthalb Jahren eine Akutklinik für personale Medizin eröffnet hat. Die 42-Jährige ist die stellvertretende Chefärztin im Zentrum für Stressfolgeerkrankungen. Viele Menschen lernen sie jetzt in einer anderen Funktion kennen. Heidi Fielmuth leitet das Corona-Schnelltestzentrum, das das Klinikum Schloss Lütgenhof zusammen mit der Dornbusch-Apotheke anbietet. Es öffnet dienstags und mittwochs von 8 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 15 bis 18 Uhr im Sportlerheim in Dassow.

Heidi Fielmuth mag die Stadt und ihre Bewohner. Über Dassow sagt sie: „Es ist ein unheimlich schönes, kleines Städtchen.“ Die Menschen im Ort beschreibt sie als aufgeschlossen und nett. Ihre Arbeit auf Schloss Lütgenhof findet sie spannend und vielseitig. In dem Klinikum arbeiten viele Berufsgruppen eng miteinander für Patienten mit sehr unterschiedlichen Krankheitsbildern.

Von Jürgen Lenz