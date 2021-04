Dassow: Ärztlicher Direktor hat Buch geschrieben

Dassow

Gerhard Danzer (65) arbeitet in Dassow auf Schloss Lütgenhof als ärztlicher Direktor des Zentrums für personale Medizin. Er ist nicht nur Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie, der jahrzehntelang an der Charité tätig war, sondern auch Diplompsychologe, Honorarprofessor für Philosophie und Autor zahlreicher Schriften. Jetzt ist sein neuestes Buch erschienen: „Wie wäre es, ein Mensch zu sein?“ Der Untertitel lautet: „Über das Humane für eine Welt von morgen.“ Der ärztliche Direktor sagt: „Es spiegelt unsere Arbeit in gewisser Weise wider.“ Im kommenden Jahr werde ein Praxisbuch erschienen, an dem Mitarbeiter des Zentrums für Stressfolgeerkrankungen mitschreiben.

Das Buch „Wie wäre es, ein Mensch zu sein?“ beleuchtet sein Thema aus drei Perspektiven: aus der des Individuums, aus dem Blickwinkel von Welt- und Lebensanschauungen und aus der Sicht der Wissenschaft, Kunst und Philosophie.

Von Jürgen Lenz