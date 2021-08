Dassow

Es ist wieder so weit: Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie kann in der Begegnungsstätte in Dassow wieder ein Prominenter zur Frühstücksrunde eingeladen werden. Am Dienstag, 7. September, kommt SPD-Politikerin Reem Alabali-Radovan dorthin und stellt sich um 9.30 und 11 Uhr den Fragen der Einwohner. Sie tritt in Nordwestmecklenburg für die Bundestagswahl an.

Teilnehmer müssen sich anmelden

„Weil die Teilnehmerzahl im Bürgerhaus begrenzt ist, machen wir zwei Runden. Außerdem müssen sich die Gäste vorher anmelden“, sagt Andrea Hinrichs, die als Kulturbeauftragte der Stadt Dassow die frühstücksrunden organisiert. Sie ist für Anmeldungen unter der Telefonnummer 0162/6344609 erreichbar.

Diese Themen beschäftigen die Politikerin

Ein wichtiges Thema für Reem Alabali-Radovan ist die Außenpolitik. Sie möchte, sofern sie gewählt wird, im Auswärtigen Ausschuss mitarbeiten. Außerdem hat sich die 31-Jährige die Klimapolitik und die faire Bezahlung guter Jobs auf die Fahne geschrieben. In den Frühstücksrunden in der Begegnungsstätte an der Lübecker Straße, möchte sie von den Dassowern erfahren, „wo der Schuh drückt“ und deren Fragen beantworten.

Von Malte Behnk