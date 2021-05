Dassow: Christiane Bade arbeitet für Star-Wars-Ausstellung

Dassow

Christiane Bade ist eine von vielen Menschen in Nordwestmecklenburg, die direkt oder indirekt von den wechselnden Corona-Regeln der Schweriner Landesregierung betroffen sind. Sie arbeitet in Dassow für die deutschlandweit bekannte Star-Wars-Ausstellung „Outpost One“. Das Fanprojekt war längere Zeit geschlossen. Doch ab dem 1. Juni kann Christiane Bade wieder Besucher empfangen. Die Ausstellung darf wieder öffnen. Christiane Bade arbeitete 2019 zunächst als Aushilfe für „Outpost One“. Im Jahr darauf wurde sie fest angestellt. Sie sagt: „Es ist toll, dass ich dabei sein darf.“ Das Projekt sei sehr außergewöhnlich, die Belegschaft wie eine Familie.

Zuhause ist Christiane Bade seit 1997 in Feldhusen, einem kleinen Ort unweit der Ostsee. Aufgewachsen ist sie in Dassow. Ihr gefällt die Stadt. Christiane Bade sagt: „Es ist hier ruhig und schön.“ Es sei ein Leben auf dem Land, nicht so überlaufen wie in einer Großstadt.

Von Jürgen Lenz