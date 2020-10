Dassow

Nach einem Corona-Fall in einer Kita in Dassow sind 110 Kinder und elf Erzieherinnen in Quarantäne, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Betroffen sind die Schützlinge und Pädagogen in den beiden Kita-Häusern Lübecker Straße 40 und 42.

Ursache ist nach Auskunft des Landkreises der positive Test bei einer Erzieherin. Sie habe sich in beiden, nebeneinanderliegenden Häusern bewegt. Die Frau habe zuletzt am Mittwoch, den 21. Oktober, in der Einrichtung gearbeitet.

Quarantäne gilt zunächst bis 4. November

Wie berichtet, ordnete das Gesundheitsamt am Dienstag die Quarantäne für die Kinder und Erzieherinnen an. Sie gilt zunächst bis 4. November. Die Kita in der Lübecker Straße bleibt seit Mittwoch vorerst geschlossen. Der Trägerverein „Jugendhilfezentrum Käthe Kollwitz Rehna“ informierte die Eltern am Dienstag.

Die DRK-Kita „Haus der kleinen Waldgeister“ in Herrnburg ist seit Montag ebenfalls wegen eines Corona-Falls geschlossen. Ein Kind wurde positiv auf Covid-19 getestet. 60 Kinder und neun Mitarbeiter des Kindergartens sind in Quarantäne. In Herrnburg und Dassow werden Abstrichtests durchgeführt. In Herrnburg haben mehrere Einwohner Hilfe versprochen für alle Kinder, Eltern und Kita-Mitarbeiter, die zu Hause bleiben müssen. Einkäufe könnten zum Beispiel übernommen werden.

Bürgermeisterin bittet: Unnötige Kontakte vermeiden

Die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) bittet die Einwohner der Stadt, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Eine Alltagsmaske solle getragen werden – auch auf belebten Straßen und Plätzen. Die Bürgermeisterin ruft dazu auf, unnötige persönliche Kontakte auch in der Halloween-Zeit zu vermeiden.

Annett Pahl bittet die Dassower: „Meiden Sie große Gruppen oder Gedränge.“ Auf Feiern und Partys solle verzichtet werden. Die Bürger hätten es selbst in der Hand, „ob wir mit vergleichsweise milden Maßnahmen durch die nächsten Monate kommen.“

4848 Abstrichtests in Nordwestmecklenburg

In Nordwestmecklenburg wurden seit Ausbruch der Pandemie bereits 4848 Abstrichtests durchgeführt. Mitte dieser Woche waren 44 Menschen in Quarantäne, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Insgesamt waren oder sind nach Auskunft der Kreisverwaltung bisher 449 Frauen, Männer und Kinder in häuslicher Isolation, davon 330 Kontaktpersonen der Kategorie eins und 75 Reiserückkehrer. Kontaktpersonen der Kategorie eins hatten mindestens 15 Minuten Gesichtskontakt mit einer erkrankten Person.

Zwei Menschen in Nordwestmecklenburg mussten sich nach Auskunft des Landkreises in stationäre Behandlung begeben. Ein Patient starb in Zusammenhang mit Covid-19.

