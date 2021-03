Dassow: Corona-Regeln machen Star-Wars-Ausstellung zu schaffen

Dassow

Marc Langrock ist froh, dass die Star-Wars-Ausstellung in Dassow nach monatelanger Coronapause wieder öffnen kann. „Wir freuen uns natürlich“, sagt der Initiator des Fan-Art-Projekts „Outpost One“. Seine Freude und die der potenziellen Besucherinnen und Besucher ist aber nicht ungetrübt. „Es ist Licht und Schatten“, bedauert Marc Langrock. Dann sagt er, was der Schatten ist: „Man hat keine Planungssicherheit.“

Die Macher von Outpost One gehören zu den vielen Selbstständigen und Ausstellern, denen die immer wieder wechselnden Corona-Bestimmungen zu schaffen machen. Gut aus ihrer Sicht: Die aktuellen Corona-Verordnungen in Mecklenburg-Vorpommern sorgen grundsätzlich dafür, dass Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten öffnen dürfen. Die Voraussetzung: Abstandsregeln und Hygiene werden garantiert und die Gäste melden sich vorher an. Das ist bei Outpost One gewährleistet.

Schließung nur bei Inzidenz von über 100

Eine neue Corona-Pause kommt nur infrage, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern landesweit an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei mindestens 100 liegt und das Schweriner Gesundheitsministerium eine Schließung aller Museen befürwortet.

Diese Regelung wurde Anfang der Woche von der Ministerpräsidentenkonferenz bekräftigt. Der aktuelle Inzidenzwert kann über eine Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern abgerufen werden: www.lagus.mv-regierung. de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie

Flottenadmiral Gial Ackbar steht in einem neuen Set des Fan-Projekts Outpost One. Quelle: Jürgen Lenz

So weit, so gut. Doch was, wenn der Schwellenwert von 100 überschritten wird, jemand aber bereits Tickets gebucht haben? Marc Langrock sieht hier einen „Zielkonflikt“. Er sagt: „Gut wäre ein Zeitrahmen, innerhalb dem Besucher kommen dürfen, die bereits angemeldet sind.“

Wunsch: Mit Ticket Einreise nach MV

Was sich der Initiator von Outpost One und die Geschäftsführerin Kirstin Langrock ebenfalls wünschen: Wer einen Rundgang durch die Ausstellung gebucht hat, darf nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen. „So hat es Schleswig-Holstein im letzten Jahr gemacht“, erläutert Marc Langrock. Mit einer solchen Regelung wäre der Branche sehr geholfen, sagt er. Es sei davon auszugehen, dass Gäste nach dem Besuch der Ausstellung ohnehin wieder nach Hause fahren. Das haben die Macher des Fan-Art-Projekts im vorigen Jahr festgestellt.

Neu gestaltet in der Star-Wars-Ausstellung in Dassow: der Gefängnistrakt des Todessterns. Quelle: Jürgen Lenz

Sie warteten in den Monaten des behördlich verordneten Lockdowns nicht einfach nur auf die Chance, wieder öffnen zu dürfen. Sie haben auf den Neustart hingearbeitet und bringen die Ausstellung weiter voran. Bei regulärem Betrieb wäre das so nicht möglich gewesen.

Todesstern-Set neu gebaut

„Wir haben den ganzen Todesstern-Bereich neu gemacht und ein Raumschiff-Cockpit gebaut“, berichtet Marc Langrock. Das Ergebnis ist beeindruckend. Besucherinnen und Besucher fühlen sich jetzt auch in diesem Teil der Ausstellung, als hätte sie jemand mitten in einen Star-Wars-Film gebeamt. Die deutschlandweit bekannt gewordene Fan-Art Ausstellung präsentiert Exponate auf mehr als 1300 Quadratmetern in über 30 stimmungsvollen Sets.

So gelingt der Besuch Einlass in die Star-Wars-Ausstellung in Dassow gibt es nur mit bereits online gekauften Karten über die Webseite www.outpost-one.de oder mit telefonischer Reservierung unter 0152-02650481. Die Organisatoren empfehlen, sich über die aktuellen Corona-Regeln zu informieren. Bei Fragen und Unklarheiten geben sie unter der Reservierungsnummer Auskunft.

„Wir arbeiten auch weiter an der Eiswelt“, ergänzt Marc Langrock. Für diesen Set bauen Tischler-Azubis in Rostock einen „Snowspeeder“ genannten Raumgleiter in Originalgröße nach.

