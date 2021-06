Dassow

Sie kommen aus ganz Deutschland nach Dassow: Patientinnen und Patienten des Klinikums Schloss Lütgenhof. „Trotz Corona gibt es uns. Und das sehr erfolgreich“, sagt Georg Danzer. Er arbeitet als ärztlicher Direktor des Zentrums für Stressfolgeerkrankungen. Vor über einem Jahr hat es im historischen Ambiente eröffnet. Die Nachfrage ist mittlerweile so groß, dass die Betreiber einen Neubau auf dem Gelände ins Auge fassen. Das Ziel: 30 weitere Behandlungsplätze.

Klinik beschäftigt 90 Mitarbeiter – die meisten aus MV

Die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) begrüßt die Pläne. Sie erklärt: „Es ist gut, dass Bedarf für eine Erweiterung da ist.“ Das sei eine positive Entwicklung. Gerhard Danzer sagt: „Es freut uns, dass wir mehr als wohlgelitten hier in Dassow sind.“ Es gebe ein gutes Miteinander. Das Klinikum Schloss Lütgenhof ist auch ein wichtiger Arbeitgeber in Dassow. Es beschäftigt 90 Frauen und Männer – die meisten aus Mecklenburg-Vorpommern.

42 Tage weilen die Patientinnen und Patienten im Durchschnitt auf dem Schloss. Die Behandlungsschwerpunkte sind Burn-out, Depression, Angststörungen, Schmerzsyndrome, Tinnitus, Adipositas, Psychoonkologie und Psychokardiologie.

„Wir sind nicht für die Reichen und Schönen, sondern für die Bedürftigen der Republik da“, sagt Gerhard Danzer (65), ärztlicher Direktor. Quelle: Jürgen Lenz

Neu in der Klinik für integrierte Psychosomatik und Psychotherapie: Sie ist jetzt auch eine Tagesklinik. Acht Behandlungsplätze stehen von 9 Uhr bis 18.10 Uhr für Verfügung – auf Wunsch auch sonnabends und sonntags. Die Angebote sind dieselben wie bei einer stationären Aufnahme: Psychotherapie, Kunsttherapie, Tanz, Theater, Körpertherapie, Entspannungsverfahren, Sporttherapie, Fototherapie, Poesie und Bibliotherapie.

Nicht nur für Privatversicherte

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um Privatversicherte. Gerhard Danzer sagt es so: „Wir sind nicht für die Reichen und Schönen, sondern für die Bedürftigen der Republik da.“ Besonders entgegenkommend seien die Betriebskrankenkassen. Das bestätigt Geschäftsführer Franz A. Gänßler. Auch die Techniker-Krankenkasse habe als möglicher Kooperationspartner angefragt. „Das begrüßen wir sehr“, sagt Gänßler.

Franz A. Gänßler (60) ist Geschäftsführer des Klinikums. Quelle: Jürgen Lenz

Vollstationär kann das Zentrum für Stressfolgeerkrankungen 38 Frauen und Männer in Doppel- und Einzelzimmern aufnehmen. Zum Schutz der Gesundheit in Corona-Zeiten sind es momentan 14 weniger. „Wir belegen derzeit nur Einzelzimmer“, erklärt der ärztliche Direktor. Nach seiner Auskunft hat das Klinikum seinen Betrieb in engem Kontakt mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) abgestimmt. Zu den Regeln gehört, dass das Personal jeden Tag getestet wird.

Kein Corona-Fall

Gerhard Danzer sagt: „Patienten können sehr gerne weiter zu uns kommen. Sie können sich hier sicher fühlen.“ Auch der Betrieb der Tagesklinik und der neu eingeführten Privatambulanz für Diagnostik und Therapie sei eng mit dem Lagus abgestimmt. Gerhard Danzer versichert: „Dort ist ebenfalls ein sehr hohes Maß an Sicherheit gegeben.“ Nach Auskunft des ärztlichen Direktors gab es auf Schloss Lütgenhof bisher keinen einzigen Corona-Fall.

Das Klinikum engagiert sich beim Betrieb einer Corona-Schnellteststation im Sportlerheim des SV Dassow. Es stellt einige Mitarbeiter ab.

Im alten Speicher an der Stepenitz hat es den Veranstaltungssaal gemietet. Dort bietet das Klinikum seinen Patienten Bewegungs- und Sporttherapie. Später will es zu öffentlichen Kunstprojekten und Ausstellungen in den Speicher einladen.

