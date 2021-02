Dassow: Das sind die fünf wichtigsten Projekte der Stadt in 2021

Dassow

Neues Jahr, neuer Haushalt für Dassow. Die Stadtvertreter stellen die Weichen für die nächsten zwölf Monate. Was können die Einwohner 2021 von Dassow erwarten? Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) antwortet auf Fragen der OZ.

Digitalisierung der Schule

Was ist das wichtigste Vorhaben von Dassow in diesem Jahr? Die Bürgermeisterin antwortet zuerst: „Wichtig ist der Digitalpakt Schule.“ Zusammen mit den Nachbargemeinden stellt Dassow einen Medienentwicklungsplan auf. „Es ist vorgesehen, ihn in 2021 umzusetzen“, kündigt Annett Pahl an. Die Stadt hofft auf Zuschüsse aus dem „Digitalpakt Schule“ des Bundes. Die Bürgermeisterin sagt: „Wir sehen viel Potenzial, was man in der Schule machen kann.“ Ein Ziel: Dassow bietet den Schülern und Lehrern leistungsfähige Internetverbindungen über Leitungen und drahtlose Netzwerke. In diesem Jahr bekommt die Schule einen Breitbandanschluss. Ebenfalls geplant: Neue Endgeräte kaufen. Tabletcomputer hat die Stadt bereits 2020 angeschafft. Eine Versicherung schenkte Computer.

Anzeige

Besserer Brandschutz in Dörfern

Das zweite wichtige Vorhaben in diesem Jahr nach Auskunft der Bürgermeisterin: Den Brandschutz in den Dörfern verbessern. In einigen Ortsteilen liegt die Versorgung mit Löschwasser im Argen. Vor allem in Johannstorf und Feldhusen gibt’s Probleme. Annett Pahl sagt: „Wir haben eine Prioritätenliste gemacht. Wir wollen sie gestaffelt umsetzen.“ Ganz oben auf der Prioritätenliste steht Johannstorf. Dort ist die Löschwasserversorgung besonders schlecht. Ein Hydrant steht an der Einmündung zur Kreisstraße und damit weit von vielen Häusern im Ort. Keine Probleme gibt es im eigentlichen Stadtgebiet von Dassow. Dort kann die Feuerwehr Hydranten nutzen, aus den genug Wasser fließt. Das Gewerbegebiet „Holmer Berg“ ist ebenfalls mit geeigneten Löschwasserentnahmestellen ausgestattet.

Neue Grundstücke für Häuslebauer und Betriebe

Dassow will in den nächsten Jahren weiter wachsen. Das bestätigt die Bürgermeisterin. Der Hintergrund: Die Nachfrage von Häuslebauern und Betrieben ist viel größer als das Angebot. „Es ist ein großer Druck“, sagt Annett Pahl. Dassow müsse für neue Baugrundstücke sorgen. Annett Pahl betont: „Wir müssen in der Wohnbau- und Gewerbegebietsentwicklung weiterkommen.“ Deshalb ändert Dassow den Flächennutzungsplan. Zwei Ziele, die die Stadt verfolgt: Gegenüber dem bestehenden Gewerbegebiet weitere Grundstücke anbieten und zwischen dem alten Stadtkern und der Siedlung ein Baugebiet für Ein- und Mehrfamilienhäuser erschließen. 80 Grundstücke zu erschließen, ist das gemeinsame Ziel der Stadt Dassow und des landeseigenen Unternehmens Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern. Den ersten Schritt zum neuen Wohnbaugebiet sind die Stadtvertreter bereits gegangen. Sie beschlossen, einen städtebaulichen Rahmenvertrag mit der LGE abzuschließen. Annett Pahl und die beiden Geschäftsführer unterschrieben ihn im September.

Bisher endet der Gehweg in der Grevesmühlener Straße weit vor der Siedlung. Die Stadt will das in diesem Jahr ändern. Quelle: Jürgen Lenz

Gehweg soll verlängert werden

Den Gehweg neben der Grevesmühlener Straße in Richtung Siedlung verlängern: Das ist ein Wunsch vieler Dassower. „Das liegt mir auch am Herzen“, sagt die Bürgermeisterin. Die Stadt wolle den Wunsch in diesem Jahr erfüllen.

„Wichtig ist der Digitalpakt Schule“, sagt Annett Pahl (SPD), Bürgermeisterin in Dassow. Quelle: Jürgen Lenz

Neue Idee: Bücherei nahe der Schule

Die Stadtbücherei wieder öffnen: Das ist ein Wunsch von Stadtvertretern für 2021. Vorstellbar ist nach Annett Pahls Auskunft, dass die Bibliothek in ein Gebäude neben der Schule zieht. Die Stadt hat es gekauft. „Das wäre eine gute Lage“, meint die Bürgermeisterin. Für eine Bücherei müsse das Haus aber hergerichtet werden. Beschlossen ist das bisher nicht.

Finanzielle Lage schwierig

Kann sich Dassow all das leisten? Wie ist die finanzielle Lage der Stadt? Die Bürgermeisterin antwortet: „Aktuell sieht es nicht so gut aus.“ Fest steht: Die Rückgänge bei den Gewerbesteuern sind teils erheblich - eine Folge von Corona.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings profitieren einige Betriebe von der Pandemie. Sie produzieren Teile für Beatmungsgeräte, Corona-Tests oder Trennwände.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz