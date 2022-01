Dassow: Debatte über Hunde und Pferde am Strand

Dassow

Wann und wo an den Stränden der Stadt Dassow sollen künftig Hunde erlaubt sein? Darüber diskutieren die Kommunalpolitiker am Donnerstag, den 27. Januar, in einer öffentlichen Sitzung, die im Internet übertragen wird. Der Livestream kann hier ab 19 Uhr abgerufen werden.

Hintergrund der Diskussion: Es soll eine neue Strandsatzung erstellt werden, die regelt, was wann wo erlaubt ist. Im Entwurf heißt es: „Der Aufenthalt von Hunden ist in der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober nur in den mit Schildern gekennzeichneten Strandabschnitten gestattet.“ Die Einschränkung soll nicht für Blinden- und Therapiehunde, Begleithunde von Behinderten und Hunde des Rettungsdienstes gelten.

Von 1. November bis 31. März ist eine großzügigere Regelung geplant. Dann sollen Hunde an allen Stränden der Stadt Dassow erlaubt werden, allerdings sind sie außerhalb der Hundestrände an der Leine zu führen. Zu diesem Vorschlag meldet das Amt Schönberger Land bereits Bedenken an: „Es wird bezweifelt, dass man strandseitig mitbekommt, wann der nächste Hundestrandbereich endet oder beginnt.“

Ebenfalls zur Debatte steht, ob das Reiten an den Stränden der Stadt Dassow überall verboten werden soll. Bisher ist es an einem Strandzugang erlaubt. Einen anderen Strandzugang würde die Naturschutzbehörde nicht genehmigen.

Von Jürgen Lenz