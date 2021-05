Dassow: Der Verwalter der Kirchengemeinde

Dassow

Andreas Kunert hat mit einer halben Stelle die Verwaltung der Kirchengemeinde Dassow übernommen, bis die Pastorenstelle wieder voll besetzt wird – was der 56-Jährige und seine Frau Dorothea im kommenden Jahr machen werden. Die beiden hatten sich um die Stelle beworben und sind vom Kirchengemeinderat gewählt worden. Damit wird erstmals in der jahrhundertelangen Geschichte von Dassow ein Pastoren-Ehepaar in der Stadt arbeiten. Andreas und Dorothea Kunert wollen sich die Pfarrstelle teilen. Zurzeit arbeiten die beiden in der Kirchengemeinde Warin-Bibow-Jesendorf. Andreas und Dorothea Kunert werden in Dassow die Nachfolger von Ekkehard Maase. Er führt nun als Pastor und theologischer Direktor die Evangelische Stiftung Michaelshof in Rostock.

Andreas Kunert leitet in Dassow auch Gottesdienste. Der nächste beginnt an Christi Himmelfahrt um 11 Uhr, der übernächste am Sonntag, dem 16. Mai, um 10 Uhr. Zur Kirchengemeinde gehören 17 Orte.

Von Jürgen Lenz