Dassow: Der kleine „Leo“ ist endlich über den Berg

Dassow/Holm

Das ist einfach eine tierisch schöne Nachricht. „Leo“, der kleine Muffelwidder, der vor einigen Wochen ohne seine Mutter und halberfroren und verhungert zwischen Dassow und Kalkhorst gefunden wurde, ist endlich über den Berg. In dieser Woche hat er seine letzte Flasche bekommen, jetzt frisst er bereits Gräser und Kräuter und macht einen guten Eindruck. Steffi Dutschke vom Jägerhof Dassow und ihr Sohn Carl kümmern sich um das kleine Mufflon, das inzwischen in einer Schafherde auf dem Jägerhof lebt. Der Kleine sieht zwar etwas anders aus, aber er wird akzeptiert und wächst. Trotzdem muss er noch operiert werden. Als er gefunden wurde, hatte er Bissspuren am Rücken, dadurch wurden seine Därme verletzt. Das soll eine Tierärztin richten, sobald er kräftig genug ist für die OP.

Von Michael Prochnow