Erstmals in der jahrhundertelangen Geschichte der Stadt könnte bald ein Pastoren-Ehepaar in Dassow arbeiten. Dorothea und Andreas Kunert haben sich für die Stelle beworben. Frei geworden ist sie durch den Wechsel des bisherigen Pastors Ekkehard Maase zur Evangelischen Stiftung in Rostock.

Nach seiner Auskunft kündigte der Wismarer Propst Marcus Antonioli in einer Sitzung des Kirchengemeinderates an, dass die Pfarrstelle in Dassow wieder besetzt wird, aber: „Nun braucht so ein Besetzungsverfahren üblicherweise eine Menge Zeit.“ Deshalb wird es Vertretungsregelungen geben. Im April werden Kollegen aus den Nachbargemeinden aushelfen, dann wird Andreas Kunert mit einer halben Stelle die Verwaltung übernehmen, bis die Stelle endgültig besetzt ist. Für sie haben sich Dorothea und Andreas Kunert beworben. Sie wollen sich die Pfarrstelle teilen.

„Wir lieben Dassow.“

Seit vielen Jahren arbeitet das Pastorenehepaar in der Kirchengemeinde Warin-Bibow-Jesendorf. Warum wollen die beiden nun nach Dassow wechseln? Der Wunsch wendet sich nicht gegen ihre bisherige Kirchengemeinde. Sie sind aber auch Dassow auf besondere Weise verbunden. Andreas Kunert sagt: „Wir kennen Dassow seit vielen Jahren und haben Beziehungen hierher in vielfältiger Weise.“ Sie würden auch Dassow lieben. Dorothea Kunert sagt es so: „Ein Teil unseres Herzens hat hier schon immer geschlagen.“

Verwandte, Freunde und Bekannte wohnen in Dassow, erläutern die beiden. Dann erklärt Dorothea Kunert: „Mein Vater war hier Pastor.“ Manfred Poley übernahm die Pfarrstelle nach Auskunft der Kirchengemeinde im Jahr 1976. Seine Nachfolgerin war Anna-Luise Zimdahl bis 2012. Dann kam Ekkehard Maase.

Gemeindeabend und virtuelles Treffen

Einwohner von Dassow und umliegender Orte hatten bereits zwei Gelegenheiten, Dorothea und Andreas Kunert kennenzulernen: ein Gemeindeabend in der Kirche und ein Gespräch über ein Videokonferenzsystem im Internet.

Vorstellungsgottesdienst am Sonntag Ab 10 Uhr hat am Sonntag, dem 21. März, jedermann die Gelegenheit, Dorothea und Andreas Kunert in Dassow kennenzulernen. Sie leiten einen Vorstellungsgottesdienst in der Sankt-Nikolai-Kirche. Danach stehen die beiden Pastoren für Gespräche bereit.

Die beiden Pastoren eröffneten den Dassowern am Gemeindeabend nicht nur die Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu kommen, sondern auch untereinander. Dorothea und Andreas Kunert bildeten zwei Gesprächskreise. Das passt zu einem ihrer größten Wünsche, die für sie Dassow haben: „Zusammen Gemeinde gestalten.“ Die Pastorin sagt, wichtig für sie und ihren Mann sei, für alle Menschen ein offenes Ohr zu haben. Sie würden gerne in Dassow arbeiten, „so Gott will und die Gemeinde es will.“

Vor der Entscheidung können Mitglieder der Kirchengemeinde Fragen stellen und Einwände äußern. Dann wählt der Kirchengemeinderat.

Zur Kirchengemeinde Dassow gehören 17 Orte: Barendorf, Benckendorf, Dassow, Feldhusen, Flechtkrug, Harkensee, Holm, Johannstorf, Kaltenhof, Lütgenhof, Pötenitz, Prieschendorf, Rosenhagen, Schwanbeck, Volkstorf, Wieschendorf und Wilmstorf. Drei Dörfer, die Teil der politischen Gemeinde Dassow sind, gehören zur benachbarten Kirchengemeinde Roggenstorf: Groß Voigtshagen, Klein Voigtshagen und Tankenhagen.

Ekkehard Maase geht im Gemeindebrief auf die Frage ein, die manche Dassower wegen seines Wechsels und dem seiner Frau stellen: Hat es euch hier nicht gefallen? Die Antwort: „Im Gegenteil, wir haben uns hier sehr wohlgefühlt, so sehr, dass wir lange überlegen mussten, ob eine neue Herausforderung überhaupt dran sein sollte.“

Ekkehard Maase wird als Pastor und theologischer Direktor die Evangelische Stiftung Michaelshof leiten. Deren Mitarbeiter kümmern sich vorwiegend um Menschen mit geistiger Behinderung. Ekkehard Maase empfiehlt die Stiftung als Ziel eines Gemeindeausflugs.

