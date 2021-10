Dassow: Einzige Hausärztin des Ortes hofft auf dauerhafte Verstärkung

Dassow

Die Sorge ist bundesweit schon seit Jahren groß: Es fehlen Ärzte auf dem Land! Junge Mediziner scheuen das Risiko, selbst eine Praxis in einem Dorf oder einer Kleinstadt zu eröffnen. Auch in der Stadt Dassow mit 4000 Einwohnern und dem Potenzial, weiter zu wachsen, gibt es mit Dr. Ulrike Hödel (46) nur eine Hausärztin.

„Das war noch anders, als mein Vater hier noch praktiziert hat“, sagt sie. Reinhard Jaksch hatte 45 Jahre lang seine Praxis als Hausarzt in Dassow. Neben ihm praktizierte auch immer noch ein zweiter Arzt, was sich aber verändert hat, seit Dr. Hans-Jürgen Wehr in den Ruhestand getreten ist. Seit sieben Jahren betreibt Ulrike Hödel ihre Praxis in der Hermann-Litzendorf-Straße, auf der gegenüberliegenden Straßenseite der früheren Praxis ihres Vaters.

Zweite Ärztin arbeitet sich ein

Bald soll sie Verstärkung bekommen. Schon jetzt arbeitet Juliane Sandmann (36) in der Praxis mit, allerdings noch als „Ärztin in Weiterbildung“. Auch sie stammt wie Ulrike Hödel aus Dassow, ist, wie sie betont „richtige Ärztin“, muss aber noch eine Facharztausbildung erfüllen, um eigenständig als niedergelassene Hausärztin arbeiten zu dürfen. „Das wird aber voraussichtlich noch bis Mitte 2023 dauern“, sagt sie. Bis dahin wird sie Dassow auch wieder verlassen müssen.

Dassows Hausärztin Ulrike Hödel betreibt ihre Praxis in der Hermann-Litzendorf-Straße. Genau gegenüber hatte ihr Vater seine Arztpraxis. Quelle: Malte Behnk

Politik entscheidet über Zahl der Arztpraxen

Entschieden, wie viele Ärzte in einer bestimmten Region ansässig sein können, wird von einer Kommission, zu der unter anderem die Kassenärztliche Vereinigung gehört. Bei dieser Vorgabe geht es aber nicht nach einzelnen Orten, sondern nach der Region „Mittelbereich Grevesmühlen“. Also, auch wenn in Dassow ein Arzt fehlt, kann dessen Stelle schon in Grevesmühlen belegt sein. „Aber ist es für einen Senioren oder andere zumutbar, immer etliche Kilometer zum Hausarzt zu fahren? Ich denke nicht“, sagt Ulrike Hödel, aber so seien die Regeln der Bürokratie. „Ich kann daher nicht einfach acht Ärzte einstellen, auch wenn ich das wollte“, sagt sie.

Corona belastet Praxisalltag sehr

Und weil die neue Kollegin Juliane Sandmann Dassow noch einmal verlässt, kann die Planung noch nicht für die Kapazität von zwei Ärztinnen erfolgen. „Erst wenn Frau Sandmann fest zu uns kommt, können wir auch mehr Patienten betreuen“, sagt Ulrike Hödel. Aktuell könne das nur „tröpfchenweise“ geschehen. „Jetzt proben wir dafür schon und es funktioniert gut.“ Momentan liege das auch an der straffen Terminplanung, die wegen Corona eingeführt wurde. Im Wartezimmer sollen nur noch möglichst wenige Patienten, nur kurze Zeit sitzen. „Wir hatten am Anfang der Coronazeit diese Pizza-Pieper angeschafft“, sagt Ulrike Hödel. Die Geräte, die man aus Restaurants kennt, wurden dann Patienten gegeben, die im Auto gewartet haben. „Der Empfang reicht die Lübecker Straße runter und auch ganz bis zur Feuerwehr“, sagt Ulrike Hödel, die das mit ihrem Team, zu dem vier Arzthelferinnen gehören, ausprobiert hat.

Land kämpft um Landärzte 939 Hausärzte (einschließlich hausärztlich tätiger Internisten) gibt es in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit wirbt aktiv um Medizinstudenten, die in Dörfern oder Kleinstädten praktizieren wollen. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern insbesondere auf dem Land einen Ärztemangel. Mit der Regelung zur „Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung mit besonderem öffentlichen Bedarf des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ möchte das Land die Medizinstudenten gewinnen, nach Abschluss des Studiums und einer fachärztlichen Weiterbildung für zehn Jahre als Hausärzte in ländlichen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns tätig zu sein. Durch das Vergabeverfahren zum Landarztgesetz sollen auch Bewerberinnen und Bewerber eine Chance auf den Erhalt eines Medizinstudienplatzes erhalten, die kein Einser-Abitur abgelegt haben. Insgesamt werden für diese speziellen Interessenten 32 Medizinstudienplätze in MV zur Verfügung gestellt.

Inzwischen kommen die Patienten aber fast ausschließlich zu ihren Terminen. „Notfälle nehmen wir selbstverständlich rein. Aber auch wenn die vorher kurz anrufen, bekommen sie eine Zeit gesagt, zu der sie dann schnell drankommen“, sagt die Hausärztin. Längstens müsse man eine Stunde warten. Eine ihrer Patientinnen sagt aber, dass so eine Anmeldung manchmal schwierig sei, „weil man morgens bei ihnen einfach nicht durchkommt“. Das liege eindeutig an den Folgen der Corona-Pandemie.

Bis zu 40 Patienten pro Tag geimpft

„Wegen der Impfungen und Tests und auch wegen Erkrankungen müssen wir viel mehr telefonieren. Zwei Helferinnen sind permanent am Telefon und zwei müssen sich auch um die Patienten kümmern“, sagt Ulrike Hödel, die wegen des hohen Aufwands auch zwei Computerplätze zusätzlich eingerichtet hat. „Hinzu kommt, dass wir auch nur wenige Telefonleitungen haben.“ Außerdem gibt es immer noch die zusätzlichen Belastungen der Praxis durch die Corona-Impfungen, zu denen jetzt auch die Grippe-Impfungen kommen. „Wir haben bei den Corona-Impfungen 30 bis 40 Patienten pro Tag durchgeschleust. Damit sind wir ziemlich durch“, sagt Ulrike Hödel. Aber es gibt schon von Älteren die Fragen nach den Drittimpfungen und es gibt Jugendliche, die eine Spritze wollen.

Alle Erwachsenen sollten sich impfen lassen

„Wir haben schon 16- und 17-Jährige gegen Corona geimpft. Die entscheiden das aber auch bewusst selber mit“, sagt Ulrike Hödel. „Viel eher, als dass wir alle Kinder impfen, sollten sich aber alle Erwachsenen impfen lassen, um endlich eine Herdenimmunität herzustellen. Meiner Meinung nach müssten wir da viel weiter sein.“ Eine Fortbildung zu den Langzeitfolgen von Corona habe ihr gezeigt, wie lange die Ärzte mit dem Thema noch zu tun haben werden.

Von Malte Behnk