Dassow: Endrunde in Streit um Ferienhausgebiet

Dassow/Rosenhagen

Für die einen ist es eine attraktive Ferienanlage mit dem Ziel, einen erholsamen und gleichzeitig lebendigen Ort zu entwickeln. Für die anderen ist es ein Projekt, dessen Ausmaße nicht zum Dorf passen und das gegen den Willen der Einheimischen von der Stadtvertretung gefördert werde. Die Meinungen gehen weit auseinander im Streit über einen Plan, der nordöstlich von Rosenhagen den Bau von Ferienhäusern und eines Beherbergungsbetriebs mit bis zu 32 Betten möglich machen würde. 15 Jahre und fünf Monate nach dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zwischen Dassow und einem potenziellen Investor steht die womöglich letzte Entscheidung kurz bevor.

Am 12. November berät der Hauptausschuss der Stadtvertretung über eine kommunalpolitische Hürde, die noch zu überwinden ist, bevor der Bebauungsplan für die Ferienanlage nahe der Ostsee Rechtskraft erlangen kann. Nur der Satzungsbeschluss fehlt. Die Stadtvertreter können ihn in Kürze fassen. Ihre nächste Sitzung ist für den 26. November vorgesehen.

Zielgruppe: anspruchsvolle Großstädter ab Mitte 40

Die Begründung für den Bebauungsplan „Nordöstliche Ortslage Rosenhagen“ ist bereits mit demselben Datum versehen. Ein Kieler Ingenieurbüro hat sie für die „Erschließungsgesellschaft Rosenhagen GbR“ verfasst. Es erläutert das Projekt: „Das Ferienhausgebiet gliedert sich hofartig um das alte Scheunengebäude der ehemaligen Gutsanlage. Es besteht aus 16 Gebäuden, in denen gemäß städtebaulichem Vertrag mit der Stadt Dassow bis zu 70 Wohneinheiten untergebracht werden können.“ Planungsrechtlich fixiert sind 59 Wohnungen in Gebäuden unterschiedlicher Größe. Das alte Scheunengebäude soll „unter Berücksichtigung der alten Bausubstanz hergerichtet werden“ und das Zentrum der Anlage bilden. Das Ingenieurbüro erklärt: „In der umgebauten Scheune werden neben den notwendigen Versorgungs- und Serviceeinrichtungen Wohneinheiten untergebracht. Hier ist auch eine Lobby als Treffpunkt für die Bewohner vorgesehen.“ Über diejenigen, die die Ferienanlage künftig nutzen, heißt es: „Primäre Zielgruppe ist der anspruchsvolle Großstädter ab Mitte 40, der naturnahe Erholung auf dem Land in reizvoller Umgebung sucht.“

Kritik: Projekt gegen Willen der Bevölkerung

Einwohner von Rosenhagen und Besitzer von Ferienwohnungen im Ort kritisieren, das Vorhaben sei gegen den Willen der Bevölkerung. Für das Projekt gebe es nur privatwirtschaftliche Interessen, aber keine öffentlichen. Nennenswerte Einnahmen seien nicht zu erwarten. Trotzdem werde es aus nicht nachvollziehbaren Gründen von der Stadtvertretung protegiert, heißt es aus den Reihen der „ Interessengemeinschaft Rosenhagen“. Ihre Forderungen: das Gebiet verkleinern, die maximale Höhe der Gebäude verringern. Für Rosenhagen solle ein von Reetdachhäusern geprägter Charakter erhalten bleiben.

Der Ansatz der Investoren und Planer ist ein anderer. Ein Architekt erklärte bereits in einer früheren Planungsphase das Ziel, „eine architektonisch anspruchsvolle und stimmige Ferienanlage zu errichten, die sich erkennbar von üblichen Investorenprojekten unterscheidet.“ Städtebaulich werde der Charakter des alten Gutshofes aufgenommen. Von ihm ist nur noch die Scheune übrig. Der Architekt erläutert: „Dieses Scheunengebäude ist atmosphärisch und stilistisch das Herz der Anlage und gibt mit seinem alten Backstein und seinen ländlichen Proportionen die Vorlage für die rahmende Bebauung.“ Es gebe nicht nur strenge Vorgaben zu Baumaterialien, Proportionen und Dachneigung, sondern auch eine relativ geringe Überbauung der Grundstücke in klar begrenzten Baufeldern.

Bürgermeisterin weist Vorwürfe zurück

Nach Ansicht der Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) entspricht der Bebauungsplan den Zielen des regionalen Raumentwicklungsprogramms für Westmecklenburg und des Flächennutzungsplans der Stadt Dassow, den Tourismus zu entwickeln. Den Vorwurf, die Stadtvertretung protegiere ein Vorhaben, das nur privatwirtschaftlichen Interessen diene, könne sie nicht nachvollziehen.

Die Interessengemeinschaft weist hingegen auf eine Stellungnahme des Bundes für Naturschutz und Umwelt hin: Die geplante Ferienanlage unweit eines Naturschutzgebietes und eines Gebietes, das unter dem Schutz der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU steht, entspreche nicht dem Ziel, den Fremdenverkehr in der Region umweltverträglich und maßvoll auszubauen.

Vorbereitende Arbeiten für die Ferienanlage haben bereits stattgefunden. Das Gelände wurde planiert, eine Transformatorenstation und eine Löschwasserzisterne sind bereits gebaut. Die Interessengemeinschaft verweist ihrerseits darauf, dass sie einen Rechtsanwalt eingeschaltet hat. Er erwirke, wenn nötig, einen Baustopp.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz