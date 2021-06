Dassow: Feuerwehr spielt mit bei „Morden im Norden“ 

Rosenhagen

Klein Hollywood in Rosenhagen: Eine Filmcrew hat in dem Ortsteil der Stadt Dassow Szenen für die Krimiserie „Morden im Norden“ gedreht. Ein besonderer Spaß war das für die freiwillige Feuerwehr. Brandschützer aus der Stadt Dassow sicherten nicht nur ein Feuer ab, sondern spielten als Statisten mit – quasi sich selbst, nämlich Feuerwehrleute.

„Diesmal haben wir als Feuerwehr mitgemacht“, bestätigt der Dassower Wehrführer Daniel Selzer. 2008 waren die Kameraden schon einmal bei Dreharbeiten dabei. Sie sorgten dafür, dass in Johannstorf eine Kulissenscheune ohne Gefahr abbrennen konnte.

Dassower Feuerwehr unterstützte preisgekrönten Film

Dieses Feuer stand im Drehbuch des Films „Das weiße Band“. Die Handlung spielt vor Beginn des Ersten Weltkriegs in einem fiktiven Dorf in Norddeutschland. Regisseur Michael Haneke bekam für das Werk den Hauptpreis der Internationalen Filmfestspiele in Cannes. Wenig später wurde „Das weiße Band“ für den Oscar nominiert. Der Film ging bei der Verleihung aber leer aus.

Die in Rosenhagen gedrehten Szenen von „Morden im Norden“ werden voraussichtlich im September im Ersten gezeigt. Die 2012 erstmals ausgestrahlte Krimiserie spielt vor allem in Lübeck.

Die Brandschützer sichern am späten Freitagabend einen simulierten Pkw-Brand ab. Ein Mörder wollte seine Tat vertuschen. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Dassow

Drehort Strandzugang

Am Freitag war ein Strandzugang bei Rosenhagen der Schauplatz. Daniel Selzer erklärt: „Die Kameraden haben alle freiwillig mitgemacht.“ Zuerst spielten sie Brandschützer nach einem Pkw-Brand.

Eine Filmcrew dreht in einem Strandzugang bei Rosenhagen. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Dassow

Am späten Freitagabend sicherten sie ein Feuer ab, das den Brand in der Dunkelheit simulierte, im Wesentlichen aber außerhalb des Autos loderte. Der Dassower Wehrführer erläutert: „Es waren Gasflammen daneben und davor.“ In der Filmhandlung wollte ein Mörder seine Tat vertuschen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daniel Selzer berichtet: „Es war interessant zu sehen, wie Filmarbeiten ablaufen.“ Das konnten Dassower Feuerwehrleute auch im Oktober 2017 in ihrer Heimatstadt erleben – bei Dreharbeiten für den Fernsehfilm „Fischer sucht Frau.“ Damals halfen die Brandschützer Straßen abzusperren.

Von Jürgen Lenz