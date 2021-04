Dassow

Ein Frühjahrsputz in Dassow und seinen Ortsteilen ist notwendig, aber Treffen von vielen Personen sollen wegen der Corona-Pandemie vermieden werden. Bürgermeisterin Annett Pahl und die Vorsitzenden der Ortsteilvertretungen Dassow, Pötenitz und Harkensee rufen daher zu einer gemeinsamen Putzaktion auf, bei der Familien oder Haushalte für sich einzeln Müll und Unrat einsammeln.

Allein gemeinsam sammeln

„Allein sammeln und doch gemeinsam für unsere Stadt“, lautet der Slogan des Aufrufs, der auch bei Facebook veröffentlicht wurde. Dort melden sich schon Freiwillige, die angeben, um welchen Bereich sie sich kümmern wollen. So lässt sich der Einsatz der Helfer schon etwas koordinieren. „Ansonsten wird der Einsatz bei der Ausgabe der Müllbeutel koordiniert“, sagt Dassows Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD). „In den kleinen Orten kennen sich ja alle aus und werden sich so gut verteilen“, sagt sie.

Putz auf zwei Tage ausgedehnt

Am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. April, soll der Frühjahrsputz stattfinden. Am Sonnabend werden von 9 bis 10 Uhr Müllbeutel für die Helfer in Dassow am Rosengarten, in Pötenitz am Bürgerhaus und in Harkensee am Gemeindehaus ausgegeben. „Wir haben den Frühjahrsputz auch auf zwei Tage ausgedehnt, damit es einfacher ist, sich nicht zu begegnen“, so Pahl.

Bürger säubern auch eigenständig

Im vergangenen Jahr war der Frühjahrsputz wegen Corona ganz ausgefallen. In diesem Jahr haben dann schon einige Bürger deswegen nachgefragt oder schon selber Hand angelegt. „Jemand hat schon den Schulgang geharkt und aufgeräumt und ich bekomme auch immer wieder Rückmeldungen, dass junge Leute regelmäßig am Strand Müll sammeln“, sagt die Bürgermeisterin. „Ich denke, dass unsere Müllsammelaktionen auch Früchte tragen und nicht mehr so viel in die Landschaft geschmissen wird.“

Sonst etwa 100 Beteiligte

Vor der Corona-Pandemie beteiligten sich etwa hundert Personen an den Frühjahrsputzen. „Da haben auch Gruppen von 10 bis 20 Leuten aus den Vereinen gemeinsam gesammelt“, sagt Annett Pahl. Sie geht aber trotz der Kontaktbeschränkungen davon aus, dass sich ähnlich viele Bewohner von Dassow und den insgesamt 19 Ortsteilen an der Aktion am 17. und 18. April beteiligen.

Von Malte Behnk