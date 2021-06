Dassow: Gartenfreunde laden in ihr kleines Paradies ein

Dassow

Hannelore und Peter Stuppy haben im Dassower Ortsteil Kaltenhof ein kleines Paradies für Gartenfreunde und Erholungssuchende geschaffen. Am Sonnabend, den 12. Juni, und am Sonntag, den 13. Juni, laden die beiden von 10 bis 18 Uhr alle ein, die sich dafür interessieren. Sie beteiligen sich an der Aktion „Offene Gärten in Mecklenburg-Vorpommern.“ Zu finden ist ihr kleines Gartenparadies hinter dem Haus Kaltenhofer Weg 15.

Hannelore und Peter Stuppy machen zum zehnten Mal mit. Ihnen macht’s Spaß. Vor 13 Jahren begannen sie, ein Stück Brachland und einen Hühnerhof in einen schönen Garten zu verwandeln. Er dient ihnen zur Erholung und Freude.

Am Wochenende bieten die beiden Dassower in ihrem Garten Keramik an. Peter Stuppy präsentiert einige Bilder, die er gemalt hat.

Das Paar wird am 4. und 5. September erneut in seinen Garten einladen. Für den 14. August plant es einen norddeutschen Abend mit Musik und Platt.

Von Jürgen Lenz