Dassow: Geflügelzucht leidet unter Corona

Auf eine lange Tradition blicken die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Dassow zurück. Eine Herausforderung wie in diesem Jahr haben sie aber noch nicht erlebt. „Es ist schwierig für uns in der Corona-Zeit“, sagt Peter Kröppelin, Geflügelzüchter in dritter Generation. Sein Großvater Friedrich Kröppelin war vor 100 Jahren einer von drei Männern, die den Verein in Dassow nach dem Ersten Weltkrieg wiedergründeten. Auch Peter Kröppelins Vater, der ebenfalls Friedrich hieß, gehörte der Gemeinschaft an.

Die Züchter können sich jetzt wegen der Richtlinien zum Bekämpfen der Corona-Pandemie kaum treffen. In anderen Jahren kommen sie regelmäßig zusammen, laden zu einer Ausstellung ein, machen beim Heimat- und Vereinsfest in Dassow mit. All das kann diesmal nicht sein.

Züchter halten Kontakt über Whatsapp-Gruppe

„Wir sind aber laufend in Kontakt“, erklärt Peter Kröppelin. Die Mitglieder verständigen sich telefonisch und über eine Whatsapp-Gruppe. Der Vorsitzende erläutert: „Wir haben eine eigene Gruppe, in der fast jedes Mitglied ist.“

Vor einem Jahr konnte Beatrice Briesemeister aus Wilmstorf ihre Tiere in Dassow ausstellen. Der Verein nahm ihren Sohn Dominic (8) als jüngstes Mitglied auf. Quelle: Jana Franke

Alljährlicher Höhepunkt für den Rassegeflügelzuchtverein Dassow ist eine große Schau in der Dornbuschhalle. Mit ihr startet im Januar die Ausstellungssaison in Mecklenburg-Vorpommern. Vor einem Jahr folgten 28 Züchter der Einladung nach Dassow, bei der Jubiläumsausstellung anlässlich des 100-jährigen Bestehens dabei zu sein. Sie präsentierten den Besuchern 273 Tiere. Viermal wurde die höchste Auszeichnung vergeben worden: v97, wobei das „v“ für vorzüglich steht und die Zahl für die Punkte. Gute und sehr gute Bewertungen von vier Preisrichtern waren für alle Halter eine Motivation und ein Hinweis, in welcher Richtung sie weiterarbeiten sollten. Das fällt nun aus.

Vorstand entschied: Diesmal keine Schau

In diesem Monat sollte es eigentlich wieder eine Rassegeflügelschau in Dassow geben. „Wir mussten sie absagen“, erklärt Peter Kröppelin. Der Vorstand hat das im Herbst entschieden. Ihm war klar: Unter den derzeitigen Bedingungen wird es nicht möglich und nicht zu verantworten sein, zu einer Ausstellung einzuladen.

Ähnliche Veranstaltungen in anderen Orten wurden ebenfalls abgesagt. Derzeit sind sie wegen der Corona-Bestimmungen des Landes untersagt. Das wird frühestens Anfang Februar ändern.

Auch vereinsinterne Ausstellung nicht möglich

Peter Kröppelin hatte sich vor der Entscheidung genau erkundigt, was im Interesse der Mitglieder und der Rassegeflügelzucht möglich und zu verantworten ist – und was nicht. Der Vorsitzende des Vereins in Dassow sprach auch mit einem Amtstierarzt.

Schnell war klar, dass es keine öffentliche Schau wie in anderen Jahren geben kann. Später stellte sich heraus: Auch eine Ausstellung nur für Vereinsmitglieder, Aussteller und Preisrichter ist diesmal nicht möglich.

Weniger beeinträchtigt ist der Verein in Dassow von Einschränkungen, die Behörden erlassen haben, um zu verhindern, dass sich die Geflügelpest weiter ausbreitet. Viele Mitglieder wohnen außerhalb der Risikogebiete. Taubenhalter sind ohnehin nicht betroffen.

Von Jürgen Lenz