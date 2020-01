Dassow

Wenn es als Scherz gedacht war, war es ein ziemlich schlechter. Unbekannte hatten kurz vor Weihnachten das Boot von Fischer Sell in Dassow gestohlen. Freunde der Familie machten sich auf die Suche und fanden es schließlich im Schilf auf dem gegenüberliegenden Ufer in Richtung Travemünde. Wie die Familie mitteilte, hätten die Diebe vermutlich aufgegeben, da das 8,30 Meter lange Boot schwer zu rudern sei. Verschwunden war das Fahrzeug in der Zeit vom 21. bis zum 22. Dezember. Die Seile, mit denen das Fahrzeug am Anleger an der Brücke befestigt war, hätten noch an Land gelegen, hieß es damals.

Von Michael Prochnow