Neun Monate konnte der Dassower Heimat- und Tourismusverein (Landkreis Nordwestmecklenburg) keine Veranstaltungen ausrichten. Am 16. Juli nimmt er seine Arbeit nach der Corona-Pause mit einer Nachtwächterführung wieder auf. Das Dassower Stadtfest soll in diesem Jahr in kleinerer Form stattfinden.