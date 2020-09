Dassow: Hier gibt’s bald neue Baugrundstücke

Dassow

Die Stadt Dassow ist beliebt bei Häuslebauern, die Nachfrage nach Grundstücken riesig. „Ich werde deswegen mehrmals wöchentlich angesprochen, angerufen und angemailt“, berichtet Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD). Bisher kann sie Interessenten kaum weiterhelfen, denn Bauland ist in der Stadt im Speckgürtel von Lübeck rar. Jetzt schafft Dassow aber die Voraussetzungen, dass viele Menschen zum Zuge kommen, die ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen wollen. Die Stadt setzt auf eine Zusammenarbeit mit der LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH.

Das landeseigene Unternehmen erläutert sein Projekt in Dassow: „Nach ersten Planungen können hier 80 Baugrundstücke für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser entstehen.“ 30 Hektar groß soll das neue „Wohngebiet Bahnhofstraße“ werden. LGE-Geschäftsführer Robert Erdmann kündigt an: „Für Familien, Paare, Senioren, Mieter und Erwerber soll es passende Angebote geben.“

Östlich der Bahnhofstraße plant die Stadt Dassow ein neues Wohnbaugebiet. Quelle: Arno Zill

Wer sich für das künftige Wohngebiet entscheidet, muss sich allerdings gedulden. Volker Bruns, ebenfalls Geschäftsführer der LGE, bestätigt: „Bis die ersten Bauarbeiten beginnen können, bleibt noch einiges zu tun.“ Das Unternehmen sei noch ganz am Anfang seiner Planungen. Zurzeit entwickelt die LGE das städtebauliche Konzept fürs neue Wohnquartier. Die Lage: östlich der Bahnhofstraße sowie westlich und nördlich einer Siedlung, in der Arbeiter bereits in den 1930er-Jahren Häuser bauten.

Ziel: Baugebiet 2020 erschließen

Ziel ist, die ersten Grundstücke im Jahr 2022 zu erschließen, erklärten die LGE-Geschäftsführer auf Anfrage. In dem Jahr solle der erste Spatenstich vollzogen werden. Häuslebauer könnten dann 2023 loslegen. Das sei ein realistischer Termin. Das Wohngebiet werde in vier Bauabschnitten geschaffen. Volker Bruns erläutert: „Wir wollen es schrittweise der Nachfrage entsprechend entwickeln.“

Den ersten Schritt zum neuen Wohnbaugebiet in Dassow haben die Stadtvertreter gemacht. Sie beschlossen, einen städtebaulichen Rahmenvertrag mit der LGE abzuschließen. Annett Pahl und die beiden Geschäftsführer unterschrieben ihn am Dienstag im alten Rathaus.

Die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) und LGE-Geschäftsführer Volker Bruns unterschreiben einen Vertrag mit dem Ziel, neue Baugrundstücke zu schaffen. Als nächster ist LGE-Geschäftsführer Robert Erdmann an der Reihe. Quelle: Jürgen Lenz

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der Stadt Dassow mit dem landeseigenen Betrieb. Vor wenigen Jahren erschloss die LGE zehn Baugrundstücke westlich der Hermann-Litzendorf-Straße. Sie fanden rasch Käufer. Ebenfalls groß war die Nachfrage bei einem Ferienhausgebiet im Ortsteil Rosenhagen. Auch dort, nahe der Ostsee, wurden die Grundstücke in kurzer Zeit bebaut.

„Ein attraktiver Ort zum Wohnen“

Was macht Dassow bei Häuslebauern so beliebt? Annett Pahl antwortet: „ Dassow ist ein attraktiver Ort zum Wohnen, Erholen und Arbeiten.“ Die Stadt etabliere sich immer mehr durch ihre Verbundenheit zur Ostsee und die Nachbarschaft zu Lübeck. Viele der Bauinteressenten wohnen bereits in Dassow, erläutert die Bürgermeisterin. Groß sei aber auch die Nachfrage bei Auswärtigen, die in der Stadt arbeiten, dort aber noch nicht heimisch sind.

Zahlreiche Betriebe haben sich seit der Wende im Gewerbegebiet Holmer Berg angesiedelt. Auch dort sind alle Baugrundstücke verkauft. Deshalb plant die Stadt ein neues Gewerbegebiet auf der gegenüberliegenden Straßenseite der B 105.

Von Jürgen Lenz