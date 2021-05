Dassow: Hochwasserschutz wird viel teurer als gedacht

Dassow

Das Ende der Lübecker Straße in Dassow nah des Speichers wird immer wieder überschwemmt, wenn Starkregen fällt. Schon seit drei Jahren wird in den Gremien der Stadt diskutiert, wie das Problem behoben werden kann. Die bisherigen Pläne müssen aber wegen enorm gestiegener Kosten umfangreich überarbeitet werden, so dass die Verbesserung des Hochwasserschutzes weiter verschoben werden muss.

Eigenanteil wächst um 250 000 Euro

Nach einer ersten Kostenberechnung gingen die Dassower noch davon aus, dass der Bau größerer Regenwasserleitungen etwa 716 423 Euro kosten und sich der Anteil der Stadt auf 165 045 Euro beziffern würde. Nach einer Ausschreibung der Arbeiten, zeigt sich aber, dass vor allem die Materialkosten erheblich gestiegen sind. Bei Gesamtkosten von etwa 1,2 Millionen Euro müsste die Stadt mit 423 686 Euro etwa eine viertel Million Euro selber stemmen.

Unstimmigkeiten zur Leitungsführung

„Wir hatten eine Lösung mit einer Leitung durch den Deich hindurch geplant, der das Stalu (Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt) erst zugestimmt hatte, sie aber dann doch ablehnte“, fasst Dassows Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD). „Dann haben wir um den Deich herum geplant, was deutlich aufwendiger ist. Jetzt hoffen wir, durch die Auswahl anderer Materialien doch noch zu einem annehmbaren Preis zu kommen.“

„Unten sprudeln die Gullis“

Der ebenso am Projekt beteiligte Zweckverband prüft jetzt mit einem Planer Varianten, um dann die bereits erfolgte Ausschreibung zu wiederholen. Sie wird jetzt aufgehoben, auch damit die Stadt bereits zugesagte Fördermittel nicht verliert. Da die Planung schon einige Jahre läuft, fragte Stadtvertreter Sven Dutschke (CDU), ob die Maßnahme überhaupt noch notwendig sei. Stadtvertreter Stefan Westphal (WGO) entgegnete: „Bei Starkregen gehen Sturzbäche die Lübecker Straße runter und unten sprudeln die Gullis.“

Von Malte Behnk