Dassow

Sichtlich gerührt und teilweise von Gefühlen übermannt zeigte sich am Freitag Ingo Eichberg. Angeführt von Trainer Siegfried Schöne waren mehrere junge Radsportler zu dem Sektionsleiter des SV Dassow 24 gekommen, um dem Jubilar zu seinem 70. Geburtstag ganz persönlich zu gratulieren.

„Alles Gute zum Geburtstag. Wir sind stolz auf dich, wie du immer wieder neue Talente entdeckst“, sagte Schöne und überreichte Eichberg zusammen mit dem Radsport-Nachwuchs und einigen Eltern einen Präsentkorb. An dem Jubilar beindrucke ihn, dass er immer genau weiß, wie trainiert werden muss, um erfolgreich zu sein.

Eichberg bringt Jens Voigt das Radfahren bei

„Ich wünsche Ingo vor allem Gesundheit“, erklärte Dassows Tour de France-Held Jens Voigt, den die Redaktion kurz vor seinem Einsatz als Co-Kommentator bei Eurosport bei der Fernrundfahrt Paris-Nizza am Telefon erreichte. Bei ihm habe er das Radfahren gelernt. In seiner Kindheit sei er neben seinen Eltern die wichtigste Bezugsperson gewesen. Und wie Eichberg es immer wieder schafft, junge Talente zu entdecken und zu entwickeln, das bewundert Voigt besonders an ihm, zu dem er noch heute regelmäßig Kontakt hat.

Die ersten Schritte ins Radsportleben ebnete Eichberg auch Lea Sophie Friedrich. Die erst 21-jährige sechsfache Bahn-Weltmeisterin hätte sich zu Beginn ihrer Karriere ebenfalls keinen besseren Trainer wünschen können. „Ich bin dankbar, dass er mich zum Radsport geholt hat. Ohne ihn wäre ich nie da, wo ich heute bin“, so die erfolgreiche Radrennfahrerin.

Sie schätzt ihn sehr. Radsport sei seine Leidenschaft, wie sie hinzufügt und ihm natürlich allerbeste Gesundheit wünscht. „Aber ich schreibe Ingo sowieso noch persönlich und gratuliere ihm“, erklärte Lea Sophie Friedrich wenige Tage vor Eichbergs Geburtstag. Da befand sie sich gerade auf dem Weg zum Training. Ihr großes Ziel für 2021 bleiben die Olympischen Spiele in Tokio, die im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnten.

Über 40 Jahre Sportlern zu Medaillen verholfen

Insgesamt sind es mittlerweile über vier Jahrzehnte, in denen der heute 70-Jährige als Trainer erfolgreich ist. Sportlerinnen und Sportler von ihm gewannen unzählige Meisterschaften auf der Bahn, der Straße und im Gelände. Während vor der Wende zum Beispiel der Schönberger Andre‘ Kalfack als Schützling von Ingo Eichberg DDR-Meister wurde, war es nach der Wiederbelebung des Dassower Radsports 1997 dann 2003 Christian Scheffler, der Deutscher Meister im Querfeldein wurde.

Später waren es Bahn-Asse wie Henry Ober, Sarah Wagner und Johannes Keuchel, die im Nachwuchsbereich bei Deutschen Meisterschaften auf das Podium fuhren. Keuchel holte zudem noch Bronze bei der Europameisterschaft.

„Wir waren die Schrecken der Konkurrenz“

Die Liste der Erfolge, die Aktive unter dem Sektionsleiter und Trainer Ingo Eichberg errangen, ließen sich beliebig fortführen. Es gab aber auch eine Zeit davor, wo der Jubilar selbst in die Pedalen trat und Radrennen gewann. 1965 wurde er Jugendmeister des Bezirkes Rostock und errang damit den ersten Titel für den damaligen Verein „BSG Traktor Dassow“. „Ingo war schon damals sehr ehrgeizig und der Initiator, dass ich und Hans-Joachim Schippel zum Radsport kamen“, beschreibt ihn Detlef Kletzin und blickt noch heute gerne an diese Zeit zurück.

„Wir drei waren damals der Schrecken der Konkurrenz“, wie er etwas im Spaß hinzufügt. Denn wo sie auftauchten, gab es für die anderen Radrenner kaum etwas zu gewinnen. Kletzin ging zum ASK Frankfurt/Oder und holte fünf DDR-Meisterschaften, vier davon mit der Mannschaft und eine 1976 im Straßenrennen gegen Hartnick und Co. Und Hans-Joachim Schippel, der sich in den Westen absetzte, feierte noch als älterer Aktiver Erfolge, wurde unter anderem zwei Mal Weltmeister bei den Senioren.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eichberg: „Die nächsten 20 Jahre mache ich noch weiter“

„Ingo ist ein Dauerbrenner. Was er auf dem kleinen Level in Dassow geschafft hat, davor ziehe ich den Hut. Ich wünsche ihm Gesundheit und einen ganz langen Atem, damit er noch weitere Nachwuchsasse entdecken und entwickeln kann“, so Kletzin.

„Ingo Eichberg ist eine Institution in Dassow. Er leistet einen großen Beitrag für den Radsport“, sagte Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD). Auch sie ließ es sich nicht nehmen, dem Jubilar persönlich zu gratulieren.

An das Aufhören denkt Ingo Eichberg trotz seines fortgeschrittenen Alters und gesundheitlicher Beschwerden übrigens noch lange nicht. „Die nächsten 20 Jahre mache ich bestimmt noch weiter“, erklärte er an seinem Ehrentag und hatte dabei schon die nächsten Trainingseinheiten im Kopf.

Von Dirk Hoffmann