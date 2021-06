Dassow: Jugend-,Kultur-, und Freizeitverein feiert 25 -Jähriges

Dassow

Silberne Jubiläen stellen immer etwas Besonderes dar. Längst nicht alle erleben sie, weil sich zum Beispiel Paare viel früher trennen oder Vereinen aus verschiedensten Gründen die Luft auf diesem Weg ausgeht. Nicht so der Jugend-, Kultur- und Freizeitverein Dassow. Er wurde 1996 gegründet, heute gibt es ihn immer noch.

Hannelore Stuppy war die erste Vorsitzende des 1996 gegründeten Dassower Jugend-, Kultur- und Freizeitvereins. Bis 2016 leitete sich auch die Familienbegegungsstätte. Quelle: Dirk Hoffmann

Die Idee kam von Hannelore Stuppy, die damals Armerding hieß. Sie war zu dieser Zeit noch berufstätig, arbeitete bei der Post und wollte etwas für Dassow tun, wie sie heute erzählt. Schnell gelang es ihr, andere Menschen dafür zu begeistern. Am 25. Juni 1996 war es schließlich soweit. Der Jugend- , Kultur- und Freizeitverein Dassow wurde gegründet. 20 Frauen und Männer waren dazu in das damalige Kulturhaus „Ernst Puchmüller“ gekommen. Zu ihrer Vorsitzenden wählten die 16 Mitglieder Hannelore Stuppy.

Seidenmalerei, Samba und Modenschauen

Das Kulturhaus war in den ersten Jahren auch der Treff- und Mittelpunkt des Vereinslebens. Hier traf sich zum Beispiel regelmäßig die Frauenkreativgruppe oder versuchten sich die Kinder an der Seidenmalerei. Sogar Samba wurde getanzt, für die der Verein eine Lehrerin fand. Außerdem wurde zu öffentlichen Veranstaltungen wie zum Beispiel Modenschauen oder dem Adventsbasar eingeladen. „Es war immer was los“, blickt die damalige Vereinsvorsitzende zurück.

Verein wird Träger der Familienbegegnungsstätte

Nicht immer lief alles reibungslos. Auch einige Klippen mussten umschifft werden. So wie 2002, als die Stadt das Kulturhaus verkaufte und die Frage im Raum stand, wie es jetzt weitergehen könnte. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt wurde zeitnah eine Lösung gefunden. Die Schülerspeisung zog aus dem Alten Rathaus in die Schule, so dass Räumlichkeiten frei wurden. Nach der Renovierung durch Mitglieder des Vereins zog dieser in das Alte Rathaus ein. Und da es zu jener Zeit in Dassow keinen Ort gab, wo sich Jung und Alt treffen konnten, wurde hier eine Familienbegegnungsstätte eingerichtet.

Der Jugend-, Kultur- und Freizeitverein ist Träger der Familienbegegnungsstätte in der Lübecker Straße 50. Quelle: Dirk Hoffmann

Kurse für Kinder, Familien und Senioren

Der Jugend-, Kultur- und Freizeitverein übernahm die Trägerschaft, der Vereinsvorsitzenden wurde auch die Leitung des Hauses übertragen. Es war seitdem offen für die Vereine der Stadt und alle anderen Bürgerinnen und Bürger. Da kamen unter anderem Mütter und Väter mit ihrem Nachwuchs zur Krabbelgruppe, fanden sich andere zum Basteln oder Töpfern ein. Wer wollte, der konnte auch an Nähkursen teilnehmen, sein Gehirn beim Gedächtnistraining anstrengen oder sich in der Seniorengymnastikgruppe des 2013 umgebauten und noch einladender wirkenden Alten Rathauses fit halten.

Ob Grevesmühlens Polizeichef Heiko Petermann oder die damalige Finanzministerin Heike Polzin: Bei den Frühstücksrunden mit Prominenz wurden viele Fragen beantwortet. Quelle: Dirk Hoffmann

Beliebte Frühstücksrunden mit Prominenten

Außerdem fanden regelmäßig monatliche Frühstücksrunden mit prominenten Gästen statt. Zu ihnen gehörten zum Beispiel die damaligen Landrätinnen Birgit Hesse und Kerstin Weiss ebenso wie Grevesmühlens Polizeichef Heiko Petermann, der Landesbürgerbeauftragte Matthias Crone und die Ex-Finanzministerin Heike Polzin. Sie alle standen Rede und Antwort. Das Interesse an den Frühstücksrunden war deshalb besonders groß.

Begegnungsstätte seit Juni wieder geöffnet

In den zurückliegenden gut 15 Monaten ist es etwas ruhiger um den Verein aus der Stepenitzstadt geworden. „In der Corona-Zeit durfte ja nichts stattfinden“, erzählt Kassenwartin Andrea Hinrichs. Auch die Familienbegegnungsstätte, die sie seit 2016 leitet, blieb geschlossen – bis Anfang Juni 2021, als die Landesregierung entsprechende Lockerungen beschloss. Seitdem treffen sich hier wieder regelmäßig die Menschen und gehen ihren Freizeitinteressen nach. „Schön, dass die Begegnungsstätte wieder geöffnet hat“, freut sich Ursula Busch. Sie und andere Senioren haben Angebote wie Gymnastik, Gedächtnistraining, Kartenspiele oder den Strickkurs sehr vermisst.

Geburtstagsrunde in der Dornbuschhalle

Ganz so wie früher ist es aber noch längst nicht wieder. Die strengen Hygienevorschriften und Abstandsregeln sind nach wie vor einzuhalten. Deshalb muss manchmal improvisiert werden. So wie in der vergangenen Woche. Kurzerhand wurde da die vierteljährlich für alle Einwohner ab 70 Jahren stattfindende Geburtstagsrunde in den größeren Kulturraum der Dornbuschhalle verlegt. Das könnte auch eine Option für weitere Angebote sein. „Wir freuen uns immer, wenn Veranstaltungen sind“, meint Heidi Wiesner. Dabei denkt sie auch an die genannten Frühstücksrunden, demnächst vielleicht ja auch in der Dornbuschhalle.

Verein ist wichtig für Dassow

„Der Verein und die Familienbegegnungsstätte sind total wichtig für Dassow“, so Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD). Das bezieht sie nicht nur auf die Senioren, sondern auf alle Generationen. Kinder und Jugendliche sind hier nämlich ebenso willkommen und können die Angebote nutzen. Wünschen würde sich das Stadtoberhaupt, dass sich aber noch mehr Menschen in dem Verein engagieren. „Wir brauchen weitere Mitglieder, möglichst auch jüngere“, so Pahl. Aktuell zählt der Verein 26 aktive Mitglieder und ein Ehrenmitglied. Vorsitzende ist Kerstin Michael und ihrer Stellvertreterin Carina Tosch.

Feier vielleicht im August

Eine Feier anlässlich des 25-jährigen Bestehens ließen die Bestimmungen rund um Corona bislang nicht zu. „Vielleicht können wir das ja im August nachholen“, hofft Andrea Hinrichs. In welchem Rahmen, das wird die Zeit zeigen. „Ich wünsche dem Verein weiterhin viel Erfolg und dass es ihn ebenso wie die Familienbegegnungsstätte noch lange geben wird“, so Hannelore Stuppy, die vor einem Vierteljahrhundert den Anstoß zur Vereinsgründung gab.

Von Dirk Hoffmann