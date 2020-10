Dassow

Die nächste Schließung einer Kita in Nordwestmecklenburg wegen eines Corona-Falls: Nachdem das „Haus der kleinen Waldgeister“ seit Montag nicht mehr öffnet, bleiben ab Mittwoch, 28. Oktober, auch die beiden Kita-Häuser Lübecker Straße 40 und 42 in Dassow geschlossen. „Die Kinder müssen zu Hause bleiben“, erklärte der Träger der Einrichtung, der Verein „Jugendhilfezentrum Käthe Kollwitz Rehna“, am Dienstag. Nach seiner Auskunft wurden die Häuser auf Anordnung des Kreisgesundheitsamtes geschlossen.

Der Verein weist auf einem Informationszettel auf Anweisungen des Amtes hin: Quarantäne mit einem Sorgeberechtigten, Abstände einhalten, Händehygiene, morgens und abends Fieber messen, bei Symptomen beim Hausarzt melden oder zum Testzentrum in Wismar fahren.

Einmal täglich melde sich das Amt und frage den Gesundheitszustand ab, erläutert der Verein. Wegen des Covid-19-Falls soll die Kita in der Lübecker Straße in Dassow bis Mittwoch, den 4. November, geschlossen bleiben. Von der Kreisverwaltung war am Dienstag keine Stellungnahme zu erhalten. Informationen werden es aber noch geben, kündigt sie an.

